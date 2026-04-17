K-Pop Big Four schließen sich zusammen – kommt das Mega-Festival?

Die mächtigsten K-Pop-Labels rund um HYBE fusionieren – mit dem Ziel, ein riesiges Festival 2027 zu veranstalten. Was steckt hinter „Fanomenon“?

Das Genre K-Pop boomt seit mehreren Jahren. Rund um die Musikrichtung haben sich Millionen Fans versammelt, und der Hype rund um Künstler:innen des Genres wächst stetig weiter. Insbesondere die Band BTS ist wohl der prominenteste Vertreter der Bewegung. Erst dieses Jahr löste ihr Comeback nach einigen Jahren große Euphorie unter den Fans aus. Im Vorverkauf für ihre anstehende Tour herrschte laut eigenen Nutzer:innen auf X regelrecht „Krieg“ um die Tickets. Rund um die Zukunft des K-Pops kursieren derzeit neue Gerüchte.

Big Player des K-Pops schließen sich zusammen

Laut einem exklusiven Bericht des südkoreanischen Mediums Business Post haben die vier Unternehmen, die gemeinsam die sogenannte „Big Four“ des K-Pop repräsentieren, am Donnerstag (16. April) einen Bericht über einen Unternehmenszusammenschluss bei der südkoreanischen Wettbewerbsbehörde Fair Trade Commission (FTC) eingereicht. Die Einreichung ist Teil des Prozesses zur Gründung eines Joint Ventures.

Der Schritt ist regulatorisch erforderlich, da HYBE als Großkonzern mit Vermögenswerten von über 5 Billionen Won (rund 3,4 Milliarden US-Dollar) gilt, während SM Entertainment zum Konglomerat Kakao gehört. Ein FTC-Vertreter erklärte gegenüber Business Post, dass einzelne Einreichungen nicht bestätigt werden könnten, wies jedoch darauf hin, dass die Dauer der Prüfung je nach Einzelfall variiere.

K-Pop-Live-Events werden immer lukrativer

Das Gemeinschaftsunternehmen entsteht vor dem Hintergrund, dass Live-Musik für die größten K-Pop-Unternehmen zunehmend zu einer zentralen Einnahmequelle wird. HYBE verzeichnete im Geschäftsjahr 2025 mit 763,9 Milliarden Won (rund 537,5 Millionen US-Dollar) einen Rekordumsatz im Konzertbereich – ein Anstieg von 69,4 Prozent im Jahresvergleich. Insgesamt schickte das Unternehmen 12 Künstler:innen auf Tour, die 279 Shows in 53 Städten spielten.

Für 2026 wird weiteres Wachstum erwartet, nicht zuletzt durch die laufende BTS-Welttournee „ARIRANG“, die mit 82 Konzerten in 34 Städten und 23 Ländern als größte Stadiontournee in der Geschichte des K-Pop gilt. Auch SM Entertainment konnte stark zulegen: Die Konzerterlöse stiegen im vierten Quartal 2025 um 53,6 Prozent auf 34,5 Milliarden Won (rund 23,8 Millionen US-Dollar). Maßgeblich dazu beigetragen haben erweiterte globale Tourneen von Künstler:innen wie NCT DREAM, aespa und RIIZE, die dem Unternehmen zu Rekordumsätzen im Quartal verhalfen.

Neues K-Pop-Musikfestival soll kommen

Das Joint Venture soll voraussichtlich mit gleichen Beteiligungen aller vier Unternehmen gegründet werden. Details zur Führung und Governance, einschließlich der Besetzung der CEO-Position und der Struktur des Vorstands, sind jedoch noch nicht abschließend festgelegt. Als möglicher Name für die neue Einheit gilt „Fanomenon“, ein Kofferwort aus „Fan“ und „Phenomenon“.

Inhaltlich wird sich das Gemeinschaftsunternehmen auf die Planung von Konzerten konzentrieren. Ziel ist unter anderem die Ausrichtung eines groß angelegten Musikfestivals in Südkorea im Jahr 2027, bei dem Künstler:innen aller vier Agenturen auftreten sollen.