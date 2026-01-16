Blackpink sind zurück: Mini-Album DEADLINE nach vier Jahren

BLACKPINK veröffentlichen am 27. Februar 2026 ihr drittes Mini-Album „Deadline“. Vorbestellungen laufen, vier Versionen erscheinen – erstes Gruppenalbum seit 2022.

Blackpink melden sich zurück: Am 27. Februar 2026 veröffentlichen die K-Pop-Superstars ihr drittes Mini-Album DEADLINE. Gleichzeitig sind ab sofort die Vorbestellungen gestartet – ein Signal, auf das Fans weltweit sehnsüchtig gewartet haben. Erhältlich ist das Album in verschiedenen physischen Editionen, darunter farbige CD- und Vinyl-Versionen, die online, im Handel sowie über eine exklusive Kooperation mit dem „Record Store Day“ angeboten werden.

Vier Versionen, ein Sammlertraum

YG Entertainment setzt bei DEADLINE erneut auf Vielfalt. Insgesamt erscheint das Mini-Album in vier unterschiedlichen Versionen: Fotobuch, Digipak, Package Box und MD-Version. Das Fotobuch gibt es in zwei Ausführungen – der Black Version und der Pink Version. Beide enthalten ein 72-seitiges Fotobuch, Selfie-Fotokarten, ein gefaltetes Gruppenposter sowie Foto- und Grafiksticker. Das Digipak in Silber erscheint in jeweils einer eigenen Edition für Jennie, Jisoo, Rosé und Lisa und umfasst neben einem Fotobuch auch exklusive Fotokarten.

Dank an die Fans und große Erwartungen

„Wir möchten uns von Herzen bei unseren Fans bedanken, die so lange geduldig gewartet haben“, erklärte YG Entertainment, das Label der Gruppe, zum Vorverkaufsstart. Man hoffe, die Unterstützung der Blinks mit hochwertiger Musik zurückzahlen zu können. Die Erwartungen sind hoch, denn „Deadline“ ist die erste Gruppenveröffentlichung seit fast vier Jahren. Das letzte Album BORN PINK aus dem Jahr 2022 markierte mit Platz eins der Billboard 200 einen historischen Erfolg und machte Blackpink zur ersten K-Pop-Girlgroup an der Chartspitze.

Auf Instagram kündigen die Vier ihr neues Mini-Album an:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Vier Solokarrieren, ein gemeinsames Comeback

In der langen Pause standen die Mitglieder keineswegs still. Alle vier verfolgten eigene Projekte in Musik, Mode und Film. Jennie war in der HBO-Serie „The Idol“ zu sehen, Lisa spielte in der dritten Staffel von „The White Lotus“. Parallel erschienen Soloalben und EPs, darunter Rosés „Rosie“, Lisas „Alter Ego“, Jennies „Ruby“ und Jisoos „Amortage“.

Besonders Rosé sorgte international für Aufsehen: Ihr Song „APT.“, einer Kollaboration mit Pop-Superstar Bruno Mars, wurde zu einem der erfolgreichsten K-Popo-Solotracks der jüngeren Vergangenheit. Mit „Deadline“ vereinen sich die vier nun wieder als Gruppe – ein Moment, auf den Fans weltweit hingefiebert haben.

Rosés „APT.“ erreichte eine Grammy Nominierung in gleich drei Kategorien:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Von der Welttournee ins Studio

Der Titel des Mini-Albums ist eng mit der aktuellen „Deadline World Tour“ verknüpft. Diese startete im Juli im Goyang Sports Complex in Südkorea und markierte den ersten gemeinsamen Bühnenauftritt seit 2023. Ihren Abschluss findet die Tour mit drei großen Konzerten im Kai Tak Stadium in Hongkong Ende Januar – nur wenige Wochen vor dem Albumrelease.

BLACKPINK performen ihren neuen Song „Jump“ bei ihrer „Deadline World Tour“:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus TikTok Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Chartrekorde als Ansage

Bereits im vergangenen Sommer feierten Blackpink mit der Single „Jump“ ein triumphales Comeback. Der Song stieg sowohl in den Billboard Global 200 als auch in den Billboard Global Excl. U.S. Charts direkt auf Platz eins ein, wurde mit Gold ausgezeichnet und knackte als schnellster Song einer K-Pop-Girlgroup die Marke von 300 Millionen Streams auf Spotify. Mittlerweile liegt die Zahl bei über 470 Millionen. Auch in den Billboard Hot 100 schrieb „Jump“ mit zehn aufeinanderfolgenden Chartwochen Gruppengeschichte.

Das System hinter dem Erfolg

Der Erfolg von Blackpink steht exemplarisch für das K-Pop-System: Gruppen wie sie entstehen durch ein extrem intensives und jahrelanges Trainingsprogramm großer Unterhaltungsagenturen wie YG Entertainment. Gesang, Tanz, Schauspiel und Fremdsprachen werden parallel perfektioniert, um sogenannte „Idols“ hervorzubringen, die musikalisch wie visuell auf höchstem Niveau agieren. Eingängige Songs, aufwendige Choreografien und ein klar definierter Stil sind dabei ebenso entscheidend wie die enge Einbindung der Fans. Die Blinks gelten als eine der engagiertesten Fangemeinden weltweit, unterstützen ihre Stars aktiv über Social Media, Streaming-Aktionen und Fanprojekte – und sind damit ein zentraler Bestandteil der Karrieren von Blackpink.

___________________________________

Jetzt vorbestellen: Exklusive 7-Inch-Single „Baltimore“/„Stare“ von Prince in MUSIKEXPRRESS 03/26

Wir eröffnen das Jahr 2026 mit einer einmaligen und außergewöhnlichen Zusammenarbeit: anlässlich seines zehnten Todestages veröffentlichen ROLLING STONE und MUSIKEXPRESS zwei weltexklusive Vinyl-Singles von Prince.

Wenige Monate vor seinem Tod hatte das Jahrhundert-Genie zwei Alben aufgenommen, die ihn noch einmal in Höchstform zeigen und im neuen Jahr wiederveröffentlicht werden: „HITnRUN Phase I“und „Phase II“. Es sollten seine letzten Werke bleiben. Für „Phase I“ arbeitete er mit Sängerinnen wie Rita Ora und Lianne La Havas zusammen. „Phase II“ zeigt ihn als politischen Beobachter seiner Zeit.

In der März Ausgabe des MUSIKEXPRESS erscheint mit einer zweiten weltexklusiven Prince-Single: „Baltimore“ / „Stare“, zwei Songs von HITnRUN Phase II“. Das balladeske „Baltimore“ schrieb Prince unter dem Eindruck rassistischer Polizeigewalt in den USA. Beide Ausgaben sind HIER auch zusammen im Bundle zum Vorzugspreis von 19,90 EUR erhältlich.

Im Lieferumfang enthalten: MUSIKEXPRESS-Ausgabe 03/2026 + exklusive Prince 7″-Vinyl-Single