Große Sorge um Hyuna – Kollaps auf der Bühne wegen Radikal-Diät?

Der K-Pop-Star brach während einer Show zusammen. Fans glauben, dass dies auch mit einer Magerkur nach bösen Kommentaren im Netz zusammenhängen könnte.

Die Sängerin Hyuna ist am Sonntag (09. November) während eines Auftritts beim beim Musikfestival Waterbomb in Macau zusammengebrochen. Anschließend wurde das Konzert direkt abgebrochen, Tänzerinnen eilten ihr umgehend zur Hilfe.

Während der Performance ihres Hits „Bubble Pop” begann die 33-Jährige kurz zu schwanken, fiel dann einfach um. Ein Video zeigt, wie die Musikerin anschließend von einem Sicherheitsbeamten von der Bühne getragen wird.

Fans sorgen sich nun um Hyuna, glauben, dass die Bühnen-Ohnmacht im Zusammenhang mit einem starken Gewichsverlust der Sängerin stehen könnte. Wie Hyuna selber bekanntgab, nahm sie in wenigen Tagen bis zu 10 Kilo ab, nachdem Gerüchte die Runde machten, sie habe zugenommen oder sei schwanger. Sie begründete dies vor allem mit ihrem Wunsch, sich gesund zu ernähren.

Hyuna bittet um Verzeihung für ihre Schwäche

Der K-Pop-Star versuchte mit einem Beitrag in den sozialen Medien nun erst einmal zu beruhigen: „Es tut mir wirklich leid. Es war nur eine kurze Pause zwischen den Auftritten, aber ich wollte euch mein Bestes zeigen. Ich kann mich an nichts erinnern, was passiert ist, und ich habe das Gefühl, dass ich nicht professionell war.“

Sie entschuldigte sich bei ihren Fans und versprach: „Ich werde versuchen, meine Kräfte zu sammeln und weiter hart zu arbeiten. Es wäre toll, wenn alles so laufen würde, wie ich es mir wünsche, und ich werde mein Bestes geben. Ich möchte euch dafür danken, dass ihr mich seit von meiner Jugend bis heute liebt und unterstützt.“

Hyuna hatte selbst auch erklärt, dass sie in der Vergangenheit bereits mehrfach Ohnmachtsanfälle erlebte, die durch einen plötzlichen Abfall der Herzfrequenz oder des Blutdrucks sowie andere Gesundheitsprobleme verursacht wurden. Sie berichtete zudem davon, dass ihre Ausdauer stark nachlässt und sie zusammenbricht, wenn ihr Gewicht unter 45 Kilogramm fällt.

Karriere machte Hyuna nicht nur als K-Pop-Sängerin, sie rappte in der Vergangenheit auch und ist Model. Sie begann ihre Karriere 2007 mit den Wonder Girls und schloss sich 2009 für kurze Zeit 4Minute an. 2010 begann die Sängerin eine Solokarriere und hat mit Songs wie „Trouble Maker“, „Red“ und „Babe“ großen Erfolg. Vor allem jungen Fans in ihrer Heimat gilt sie als Sexsymbol.