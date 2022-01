Kapitel 3: Beach House veröffentlichen fünf neue Songs

Beach House haben unter dem Namen „Chapter 3“ fünf weitere Songs aus ihrem neuen Album ONCE TWICE MELODY veröffentlicht. Hier könnt Ihr die Tracks „Sunset“, „Only You Know“, „Another Go Around“, „Masquerade“ und „Illusion of Forever“ im Stream hören – es sind die Songs 9 bis 13 des 18 Titel umfassenden neuen Albums.

ONCE TWICE MELODY hatten Beach House im November angekündigt und vier Songs ihres neuen Albums veröffentlicht. Mit „Chapter 2“ folgten Anfang Dezember vier weitere Tracks.

Gegenüber nme.com erklärte Sängerin Victoria Legrand, dies sei das aufwendigste Album gewesen, an dem das Duo je gearbeitet habe. „Das war bei weitem das Intensivste: Wir hatten das Gefühl, dass das Leben weit verbreitet war, und wir fühlten uns vollständig von unserer Kunst verzehrt. Es hatte gefährliche Elemente, es gab schöne Elemente – ich habe das Gefühl, dass es in vielerlei Hinsicht ein sehr herausforderndes Album war.“

Das komplette Album soll am 18. Februar veröffentlicht werden. ONCE TWICE MELODY folgt auf das 2018 erschienene Album 7 und ist bereits das achte Album von Beach House. Kommenden Monat soll zudem die Tour des Duos beginnen. Auch in Deutschland will die amerikanische Dreampop-Band aus Baltimore zwei Auftritte absolvieren – im Juni in Berlin und Köln.