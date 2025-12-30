Kate Winslet verrät, mit wem sie als Teen zuerst rumgemacht hat

Es ermöglichte der Schauspielerin auch, in ihrer ersten großen Filmrolle als 19-Jährige besonders authentisch zu spielen.

Kate Winslet hat zum ersten Mal öffentlich gemacht, dass sie in ihrer Jugendzeit intime Begegnungen mit Mädchen hatte. Über dieses intime Detail ihres Privatlebens sprach die Schauspielerin während eines Auftritts im Podcast „Team Deakins”, als es auch um ihre Debütrolle in Peter Jacksons (gut gealtertem) Neuseeland-Thriller-Drama „Heavenly Creatures” ging.

Wir erinnern uns: Winslet spielte darin eine Teenagerin, die mit einer Freundin (Melanie Lynskey) eine intensive, auch sexuelle Beziehung eingeht und schließlich sogar zur Mörderin wird. Weil sie in jungen Jahren bereits Personen beiden Geschlechts nähergekommen war, konnte sie diese Rolle ohne Probleme spielen, so die 50-Jährige.

Winslet: „Ich werde etwas erzählen, was ich noch nie zuvor erzählt habe. Einige meiner ersten intimen Erfahrungen als Teenager hatte ich tatsächlich mit Mädchen. Ich hatte ein paar Mädchen geküsst und ich hatte ein paar Jungen geküsst, aber ich war in keiner der beiden Richtungen besonders zielgerichtet.“

Die Schauspielerin weiter: „In dieser Phase meines Lebens war ich natürlich neugierig, und ich glaube, es gab etwas an der wirklich intensiven Verbindung zwischen diesen beiden Frauen, das ich deshalb tiefgreifend verstanden habe. Ich wurde sofort in den Strudel dieser Welt hineingezogen, in der sie sich befanden und die offensichtlich für beide schrecklich schädlich war, und sie hatten große Unsicherheiten und Verletzlichkeiten.“

Kate Winslet hat ein Bühnen-Gen

Kate Winslet hatte vor „Heavenly Creatures“, wie sie zugab, noch nie ein Filmdrehbuch in der Hand gehalten, war aber bereits in mehreren britischen TV-Serien aufgetreten und besuchte bereits mit elf Jahren eine Schauspielschule. Kein Wunder, denn sie stammt aus einer Schauspielerfamilie. Ihre Großeltern leiteten ein Theater in Reading; auch ihre jüngere und ältere Schwester sind auf der Bühne und vor der Kamera zu sehen.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Ihre Darstellung in der intensiven Psycho-Fabel von Peter Jackson katapultierte Winslet unmittelbar auf die Listen von Casting-Agenten, auch in Hollywood. Mit „Sinn und Sinnlichkeit“ (1995) und „Herzen im Aufruhr“ (1996) bestätigte sie zunächst in ihrer Heimat Großbritannien ihr Talent, bevor „Titanic“ bekanntlich ihren Hollywood-Durchbruch brachte.

Nur Rollen für „dicke Mädchen“?

Dabei hatte sie zunächst keine zufriedenstellenden Aussichten erhalten. Wie Winslet zuletzt in einem anderen Interview erzählte, soll man ihr als Kinderschauspielerin anvertraut haben, sich „mit den Rollen für dicke Mädchen zufrieden zu geben“.

Im Interview mit BBC-Moderatorin Lauren Laverne sagte sie konkret: „Ich war ein bisschen kräftig gebaut, als ich anfing, es viel ernster zu nehmen und einen Kinderagenten bekam. Ich erinnere mich noch lebhaft an eine Schauspiellehrerin … und sie sagte zu mir: ‚Nun, Liebes, du wirst eine Karriere haben, wenn du bereit bist, dich mit den Rollen für dicke Mädchen zufrieden zu geben‘.“

Winslet weiter: „Sehen Sie, was aus mir geworden ist. Es ist erschreckend, was Menschen zu Kindern sagen.“

Seit Jahrzehnten feiert die unprätentiöse Britin Erfolge im Kino. Zuletzt wurden ihre Leistungen in dem Film „Die Fotografin“ und der Serie „The Regime“ gefeiert. In diesem Jahr präsentierte sie auch ihren ersten selbstinszenierten Film „Goodbye June“. Für ihre Rolle in „Der Vorleser“ gewann Kate Winslet 2009 einen Oscar als beste Hauptdarstellerin. Bereits 1996 wurde sie für Darstellung der Marianne Dashwood für einen Goldjungen nominiert.