Leonardo DiCaprio lobt Kate Winslet, sie fängt fast an zu weinen

Der Schauspieler hielt für seine „Titanic“-Kollegin eine Laudatio zu einer Vorführung ihres neuen Films „Lee“.

Leonardo DiCaprio hat Kate Winslet mit einer Rede geehrt, in der er sie als Ausnahmeschauspielerin beschrieb. Die Laudatio fand im Vorfeld einer Sondervorführung des Films „Lee“ (dt.: „Die Fotografin“) in Los Angeles statt.

Das Biopic, das im September in die deutschen Kinos kam, handelt von der legendären Fotografin Lee Miller aus dem Zweiten Weltkrieg. Neben Winslet in der Hauptrolle spielen in der britischen Produktion ebenfalls Marion Cotillard, Andrea Riseborough, Andy Samberg und Alexander Skarsgard mit.

Zwei Freunde fürs Leben

Im Harmony Gold Theater betrat DiCaprio die Bühne, um Winslet vorzustellen und lobte ihr Mitwirken am Film. „Kate Winslet hat sich neun Jahre lang diesem Film und der Würdigung von Lees Vermächtnis gewidmet“, sagte er, „ich erinnere mich, dass sie mit mir persönlich darüber gesprochen hat. Das ist ein Projekt, das ihr sehr am Herzen liegt, und es ist eine Reise, die von Kates großer Leidenschaft und ihrem Engagement für das Erzählen von Geschichten zeugt, an die man sich erinnern muss.“

Schaut euch hier DiCaprios Laudatio an:

Er fügte hinzu: „Kate, meine liebe Freundin, deine Arbeit an diesem Film war nichts weniger als transformativ. Ich bin nach wie vor beeindruckt, ich bewundere deine Stärke, deine Integrität, dein Talent und deine Leidenschaft für jedes einzelne Projekt, das du machst. Also, ohne weitere Umschweife, eines der größten Talente meiner Generation, die einzigartige Kate Winslet.“

Kate Winslet bewundert Lee Miller

Sichtlich gerührt betrat die 49-Jährige die Bühne und umarmte ihren ehemaligen Leinwandpartner aus „Titanic“, dem finanziell vierterfolgreichsten Film aller Zeiten. Sie sagte zu den Anwesenden: „Ich kann Leo jetzt nicht einmal ansehen, sonst fange ich an zu weinen.“

Für Winslet, die auch als Produzentin beteiligt war, sei die Verfilmung der Biografie Millers eine Herzensangelegenheit gewesen. „Ich kann Ihnen gar nicht sagen, was das für mich bedeutet“, teilte sie mit, „bei diesem Film ging es für mich wirklich darum, dass die Leute mit Anstand auftauchen und bereit sind, mich dabei zu unterstützen, diese Geschichte zu erzählen, eine Geschichte, die für immer hätte versteckt werden können.“