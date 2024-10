Billie Eilish will nie wieder öffentlich über ihre Sexualität sprechen

Ihrer Meinung nach würde alles Gesagte so „aufgebauscht werden“, was sie als „unnatürlich“ empfindet.

Billie Eilish hat in einem Interview deutlich gemacht, dass sie es bereut, mit der Presse über ihre Sexualität geredet zu haben. „Ich wünschte, niemand wüsste etwas über meine Sexualität oder über mein Liebesleben. Niemals, niemals, niemals“, so die 22-Jährige. Sie verkündete in dem Gespräch auch: „Ich werde nie wieder öffentlich über meine Sexualität sprechen. Und ich werde auch nie wieder darüber sprechen, mit wem ich mich treffe.“

Was sagt man, was sagt man nicht?

Billie Eilish hatte sich in Bezug auf ihr Liebesleben im Laufe ihrer Karriere in der Regel bedeckt gehalten. Doch in den vergangenen Jahren wurde dennoch immer mehr über sie bekannt – so auch, dass sie wohl bisexuell ist. In ihrem Song „Lunch“, vom aktuellen Album HIT ME HARD AND SOFT, besingt sie zudem ihre Vorliebe für Oralsex mit Frauen ganz unverblümt.

Im Gespräch mit „Vogue“ hat sie nun ihrem Frust Luft gemacht, dass aus ihren Aussagen so viel mehr gemacht werden würde, was sie zu ihrer neuen Verweigerungshaltung bringen würde. Sie zieht mit folgenden Worten die neugierige Medienwelt zur Rechenschaft: „Ich vermute, ich unterschätze auch, dass Dinge, die ich sage, zu den größten Nachrichten der ganzen Welt aufgebauscht werden. Das ist so unnatürlich.“

Billie Eilish habe sich angeblich schon oft im Zwiespalt befunden: Im Interview ehrlich sein oder lieber reserviert bleiben? Der Schlüssel liege für sie mittlerweile in der Balance. „Wenn ich in meinem Leben glücklich war, dann nur, weil die Leute mich im Internet geliebt haben. Und wenn ich in meinem Leben verärgert war, dann meist, weil die Leute es nicht taten“, so Eilish im „Vogue“-Feature. Also müsse sie ihr Privatleben pflegen, aber auch ihrer öffentlichen Persona treu bleiben.

Immer noch am Wachsen und Lernen

Billie Eilish startete ihre Musikerinnenkarriere mit elf Jahren. Mit 14 veröffentlichte sie mit ihrem Bruder Finneas ihren ersten Song „ocean eyes“ auf der Musikplattform „Soundcloud“. Seitdem steht der heutige Popstar im Blitzlichtgewitter. Ein Medien-Vollprofi, der manchmal jedoch an seine Grenzen zu stoßen scheint, wie der ehemalige Kinder-Star im Interview feststellt: „Wir sind alle noch Babys. Wir sind alle kleine Kinder, die aufwachsen und lernen.“