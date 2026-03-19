Kevin Spacey einigt sich außergerichtlich mit Klägern

Kevin Spacey hat sich mit drei Klägern außergerichtlich geeinigt. Der Zivilprozess wird eingestellt – finanzielle Details der Einigung bleiben unbekannt.

Kevin Spacey ist ein gefallener Held Hollywoods. Einst war er einer der gefragtesten Schauspieler seiner Generation, gewann zwei Oscars und zählte zu den größten Stars der Branche. Im Jahr 2017 begann dann der tiefe Fall des Kevin Spacey: Der Schauspieler Anthony Rapp erhob schwere Vorwürfe der sexuellen Belästigung gegen ihn. In der Folge meldeten sich weitere Männer mit ähnlichen Anschuldigungen. Das Ganze hatte mehrere Gerichtsverfahren zur Folge, und Kevin Spacey galt als Geächteter in Hollywood. Nun gibt es neue Entwicklungen in seinem Fall.

Außergerichtliche Einigung

Im Jahr 2023 wurde der 66-Jährige von einem Londoner Gericht freigesprochen. Es ging um einen Fall, in welchem ihm vier Männer sexuelle Nötigung vorwarfen. Zwei von ihnen reichten in der Folge eine Zivilklage ein, ein weiterer Schauspieler kam hinzu. Gegenstand waren mutmaßliche Taten, die Kevin Spacey zwischen 2004 und 2015 begangen haben soll – während seiner Zeit als künstlerischer Leiter des Londoner Theaters Old Vic.

Ursprünglich hätte der Zivilprozess zu diesen drei Fällen im Oktober 2026 stattfinden sollen. Diesem konnte sich der Schauspieler nun jedoch entziehen. Wie die Nachrichtenagentur „PA“ unter Berufung auf eine Richteranordnung zur Einstellung des Verfahrens berichtete, habe er sich mit den drei Männern auf eine außergerichtliche Einigung verständigt.

„Im gegenseitigen Einvernehmen werden alle weiteren Verfahren gegen den Beklagten in diesen Angelegenheiten ausgesetzt“, hieß es in dem Richterspruch. Worauf genau sich die Parteien geeinigt haben, ist nicht bekannt. Allerdings ist davon auszugehen, dass die Einigung finanzieller Natur ist. Der zweifache Oscar-Preisträger hatte stets angegeben, unschuldig zu sein.

Kevin Spaceys Karriere am Boden

Sollten Kevin Spacey und seine Ankläger sich tatsächlich auf eine Geldsumme geeinigt haben, um die Angelegenheit beizulegen, bleibt fraglich, wie der Schauspieler diese begleichen will. Seit den Anschuldigungen befand sich seine Karriere im freien Fall und liegt mittlerweile völlig am Boden. Zuletzt berichtete er über finanzielle Probleme und darüber, dass er „buchstäblich“ kein „Zuhause“ habe. Er lebe aus dem Koffer, ziehe zwischen Hotels hin und her und arbeite manchmal als Lounge-Sänger auf der Insel Zypern.

Im vorherigen Fall rund um den Schauspieler Anthony Rapp wurde er ebenfalls – in New York – freigesprochen.