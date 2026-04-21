250.000 Euro Zwangsgeld: Behörde geht gegen Capital Bra vor

Die GGL vollstreckt gegen Capital Bra ein Zwangsgeld von 250.000 Euro – wegen Werbung für illegales Online-Glücksspiel auf Social Media.

Der Berliner Rapper Capital Bra steht im Fokus der Behörden: Wegen mutmaßlicher Werbung für illegales Online-Glücksspiel soll der Künstler ein Zwangsgeld in Höhe von 250.000 Euro zahlen. Die Maßnahme wurde von der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder (GGL) verhängt und bereits vollstreckt.

Vorwürfe: Livestreams und Werbung für illegale Anbieter

Nach Angaben der GGL veröffentlichte der Rapper auf seinen Social-Media-Kanälen wiederholt Inhalte, in denen er selbst an nicht erlaubten Online-Glücksspielen teilnimmt und diese gleichzeitig bewirbt. Dazu zählen insbesondere Livestreams und Videos, in denen entsprechende Plattformen gezeigt oder verlinkt wurden.

Die Behörde wertet bereits das bloße Zeigen solcher Inhalte als Werbung. Entscheidend sei dabei nicht, ob klassische Werbepartnerschaften vorliegen, sondern ob die Inhalte „geeignet sind, die Teilnahme an Glücksspielangeboten zu fördern“.

Keine Reaktion des Rappers

Das Verfahren gegen Capital Bra läuft bereits seit Oktober 2025. Laut GGL reagierte der Musiker weder auf eine Anhörung noch auf eine anschließende Untersagungsverfügung. Auch eine angedrohte Zwangsgeldmaßnahme blieb unbeantwortet.

Die Konsequenz: Die Behörde setzte das Zwangsgeld fest, um die Verfügung durchzusetzen. Wichtig dabei: Ein solches Zwangsgeld gilt rechtlich nicht als Strafe, sondern als Druckmittel, um rechtswidriges Verhalten zu beenden.

Übergabe beim Konzert

Besonders brisant: Der offizielle Bescheid wurde dem Rapper nicht per Post zugestellt, sondern direkt bei einem Konzert. Mit Unterstützung der Polizei wurde das Schreiben bei einem Auftritt am 18. April 2026 in Wiesbaden übergeben. Ein deutliches Signal der Behörden. GGL-Vorstand Ronald Benter erklärte: „Wir schrecken auch vor bekannten Namen nicht zurück.“

Die GGL betont, dass auch unterhaltende Inhalte wie Streams als Werbung gelten können, wenn sie entsprechende Angebote positiv darstellen. Ziel sei es, Verbraucher:innen vor Risiken wie Spielsucht und finanziellen Verlusten zu schützen. Illegale Anbieter unterliegen keiner staatlichen Kontrolle und bieten keinen ausreichenden Spielerschutz.

Eine öffentliche Stellungnahme des Rappers zu den Vorwürfen liegt bislang nicht vor.