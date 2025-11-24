Kevin Spacey räumt Gerüchte aus: Er ist nicht obdachlos

Kevin Spacey reagiert auf die brodelnde Gerüchteküche & stellt unmissverständlich klar, dass er keinen Schlafplatz bei euch braucht.

Hat Kevin Spacey nun ein Dach über dem Kopf oder nicht? Er sprach erst kürzlich in einem Interview über seine derzeitige Lebenssituation. Eine irreführende Schlagzeile, die darauf folgte, über seinen aktuellen Wohnstatus löste in den sozialen Medien für Spekulationen aus. Denn es klang ganz so, als wäre 66-Jähre inzwischen obdachlos. Nun teilte der Schauspieler einen Video-Clip auf Social Media, in dem er das Gerücht aus der Welt räumte.

Kevin Spacey braucht eure Coach nicht

Der Mime wandte sich auf der Plattform X an seine Followerschaft, um ein Missverständnis über seine derzeitige Wohnsituation richtigzustellen. In einem kurzen Clip erklärte er, dass er seine Zeit nicht gerne damit verbringe, die Medien zu korrigieren. Allerdings könne er dieses Obdachlosen-Gerücht nicht weiterlaufen lassen, da sich zig Menschen an ihn gewandt hätten, um ihre Hilfe anzubieten, da sie es so verstanden hatten, dass Kevin Spacey aktuell gar keine Bleibe habe.

Spacey bedankte sich bei allen, die ihm eine Couch zum Übernachten angeboten oder sich nach seinem Wohlbefinden erkundigt hatten. Er sagte, er sei von so viel „Großzügigkeit sehr berührt“ und stellte klar, dass er nicht wirklich wohnungslos sei.

Eine „bewusst irreführende Schlagzeile“?

Kevin Spacey betonte in seinem Statement auf X, dass aus dem Artikel in „The Telegraph“ zu seiner Wohnsituation sowie aus seinen eigenen Aussagen eindeutig hervorgehe, dass er nicht obdachlos sei. Der „House Of Cards“-Hauptdarsteller bezeichnete es als „Schande“, dass das Medium seinen eigenen Angestellten hintergangen habe, indem es eine „bewusst irreführende Schlagzeile“ wählte, um „Klicks“ zu generieren.

Hier Spaceys Statement:

Ursprung des Missverständnisses

Der Oscar-Preisträger führte erst kürzlich ein Gespräch mit dem Journalisten Mick Brown von „The Telegraph“. In dem Interview sprach Kevin Spacey unter anderem über seine aktuellen Lebensumstände und Zukunftspläne. Zu seinem aktuellen Wohnstatus sagte er: „Alles ist eingelagert, und ich hoffe, dass ich irgendwann, wenn sich die Dinge weiter verbessern, entscheiden kann, wo ich mich wieder niederlassen möchte. Ich lebe in Hotels, ich lebe in AirBnbs, ich gehe dorthin, wo die Arbeit ist. Ich habe buchstäblich kein Zuhause, das versuche ich zu erklären.“

Der US-Schauspieler verlor in den vergangenen Jahren sein Vermögen, sein Haus und sowie seinen Ruf aufgrund mehrerer Prozesse wegen Vorwürfen des sexuellen Fehlverhaltens – von denen er zuletzt freigesprochen wurde.