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Emily Armstrong feiert in Trachtenkleidung das „Deutsche Vita“
Musik
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Angine de Poitrine: Fake-Version der Band in Russland unterwegs
07.07.26
08.07.26
09.07.26
10.07.26
17.07.26
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18.06.26
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22.07.26
23.07.26
24.07.26
25.07.26
11.09.26
26.09.26
01.10.26
MUSIKEXPRESS im Juli 2026 – Titelthema: Iggy Pop
Godfather of Punk, die Sache mit den Stooges, das Wälzen auf Scherben. Eine Annäherung zwischen Deep Dive und überfälliger Festschrift.