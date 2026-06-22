Mit Acts wie Billy Talent, Halsey, Empire of the Sun und vielen mehr ging es noch mal richtig ab.

Fotos: Sonntag beim Hurricane 2026: Die besten Bilder von Provinz und mehr The Beaches Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn Davina Michelle Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn Ecca Vandal Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn Empire of the Sun Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn The Beaches Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn Billy Talent Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn Zebrahead Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn A Day To Remember Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn Billy Talent Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn A Day To Remember Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn A Day To Remember Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn A Day To Remember Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn A Day To Remember Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn A Day To Remember Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn BHZ Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn BHZ Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn BHZ Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn BHZ Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn BHZ Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn BHZ Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn A Day To Remember Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn BHZ Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn Billy Talent Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn Billy Talent Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn Billy Talent Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn Billy Talent Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn Billy Talent Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn Billy Talent Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn Davina Michelle Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn Ecca Vandal Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn Davina Michelle Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn Davina Michelle Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn Empire of the Sun Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn Davina Michelle Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn Davina Michelle Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn Davina Michelle Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn Davina Michelle Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn Davina Michelle Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn Davina Michelle Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn Davina Michelle Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn Davina Michelle Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn Ecca Vandal Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn Ecca Vandal Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn Empire of the Sun Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn Empire of the Sun Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn Empire of the Sun Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn Empire of the Sun Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn Empire of the Sun Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn Empire of the Sun Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn Empire of the Sun Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn Provinz Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn Provinz Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn Provinz Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn Provinz Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn Provinz Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn Provinz Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn Provinz Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn Rosmarin Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn Rosmarin Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn Rosmarin Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn Rosmarin Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn Rosmarin Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn Rosmarin Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn Rosmarin Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn Rosmarin Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn The Beaches Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn The Beaches Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn The Beaches Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn The Beaches Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn The Beaches Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn The Beaches Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn The Beaches Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn The Beaches Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn The Butcher Sisters Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn The Butcher Sisters Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn The Butcher Sisters Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn The Butcher Sisters Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn The Butcher Sisters Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn The Butcher Sisters Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn The Butcher Sisters Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn The Butcher Sisters Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn Unpeople Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn Unpeople Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn Unpeople Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn Unpeople Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn Zebrahead Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn Zebrahead Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn Zebrahead Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn Zebrahead Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn Zebrahead Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn Zebrahead Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn Zebrahead Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn Zebrahead Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn Zebrahead Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn Zebrahead Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn Zebrahead Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn Zebrahead Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn

Die Bilder vom Sonntag beim Hurricane 2026 – mit Provinz, Unpeople, Billy Talent, The Beaches und vielen weiteren Acts.

Nach zwei heißen, prall gefüllten Festivaltagen ging das Hurricane am Sonntag (21. Juni) in seine Schlussrunde. Zum Finale des 30-jährigen Jubiläums setzte das Festival noch einmal deutlich auf Gitarren und Mitsingmomente, bot aber auch einige elektronische Ausklänge.

Auf der Forest Stage startete der Tag mit Ecca Vandal, bevor Skindred und Zebrahead vor der Hauptbühne Staub aufwirbelten. Anschließend übernahmen The Butcher Sisters für ein spaßiges Chaos-Set. Am Abend gehörte die Bühne zunächst A Day To Remember und Halsey, ehe Billy Talent ab 22.30 Uhr den letzten großen Headliner-Slot der Jubiläumsausgabe spielten.

Abwechslungsreiches Programm

Auch die River Stage war am Sonntag beim Line-up breit aufgestellt. Nach einem ungezügelten Set von Unpeople und melodischen Momenten mit der Niederländerin Davina Michelle folgten die kanadischen Indie-Rock-Gals von The Beaches. Aber auch deutschsprachige Lieblinge wie Clueso und Provinz durften am späten Nachmittag und Abend nicht fehlen. Empire Of The Sun brachten dagegen ihren opulenten Elektropop nach Scheeßel.

Auf der Mountain Stage begann das Programm mit Delilah Bon und Rosmarin. Später standen dort Vicky, Filow, Levin Liam und BHZ auf dem Plan. Damit bleibt das Hurricane auch am letzten Tag seiner Mischung aus Rock, Pop, Rap und alternativen Sounds treu. Die Wild Coast Stage bot dazu das passende Gegenprogramm. Dort spielten unter anderem Paula Engels, Tors, Sprints und Leony. Zum Abschluss wurde es noch elektronisch: Erst übernahm Boys Noize, danach beendete Modeselektor den Sonntag auf der Bühne. So lieferte der letzte Festivaltag noch einmal einen bunten Querschnitt durch das Jubiläumsprogramm.