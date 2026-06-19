Altbier mit Bad Bunny: Fans feierten mit dem Superstar in Düsseldorf

Bad Bunny erkundet die Düsseldorfer Altstadt vor seinen Konzerten in der Merkur Spiel Arena – und gibt Fans in der Bar „Peter's Treff“ Freigetränke und Konzerttickets aus.

Ein Bier von Bad Bunny ausgegeben bekommen – für viele wohl ein absoluter Traum. Derzeit gibt es in Düsseldorf eine reale Chance darauf. Für ein paar Fans wurde dieses Erlebnis vom Tagtraum zum Abendprogramm: Sie hatten das Glück, ein Altbier mit dem Reggaeton-Sänger zu trinken.

Bad Bunny in der Düsseldorfer Altstadt

Wie gut Latin-Trap und Altbier zusammenpassen, beweist Bad Bunny in der Altstadt Düsseldorfs. Die „Rheinische Post“ berichtete am 19. Juni, dass Bad Bunny am Mittwochabend in der Stadt anzutreffen war, wie Bilder belegen. Der Sänger aus Puerto Rico spielt am 20. und 21. Juni ein Doppelkonzert in der Merkur Spiel Arena in Düsseldorf und ist offenbar etwas früher angereist, um das Rheinland zu erkunden. Er befindet sich derzeit auf seiner „DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour“ im Rahmen seines sechsten Studioalbums. Nach gleich zehn Konzerten in Madrid stehen nun auch zwei Abende in Deutschland auf dem Programm – und am Mittwochabend war er in den Kneipen Düsseldorfs unterwegs.

Gratis-Tickets und Freigetränke vom Superstar

Die Bar „Peter’s Treff“ postete in ihrer Instagram-Story ein Bild mit dem Superstar. Er habe gratis Konzerttickets vor Ort verteilt. Die Fotobeweise zeigen ihn mit einer Merch-Cap seiner Vorband Chuwi auf dem Kopf und einem Bier in der Hand. Die Altbier-Kneipe befindet sich nahe dem Hotel, in dem er während seines Düsseldorf-Aufenthalts nächtigt. Der Account versichert, die Bilder seien echt und nicht mit KI entstanden. Darauf reagiert ein Besucher: Niemand habe ihnen die Begegnung geglaubt, Bad Bunny habe ihnen sogar Getränke ausgegeben: „Bester Mann“.

Noch eine Chance auf ein Treffen?

Vielleicht ist Benito Antonio Martínez Ocasio, wie Bad Bunny mit bürgerlichem Namen heißt, am Freitag erneut unterwegs, um die Bierkultur in Deutschland zu erkunden – bevor er am Samstag und Sonntag vor je 40.000 Menschen seine Konzerte spielt. Tickets für den 20. und 21. Juni gibt gerade wieder ab 76 Euro für obere Ränge auf Ticketmaster – oder eben gratis von „Benito“ persönlich.

Ob Bad Bunny sein Altbier geschmeckt hat? Die einzige Möglichkeit, das herauszufinden, wäre, ihn selbst zu fragen. Vielleicht ist dann auch nochmal ein gratis Getränk drin.