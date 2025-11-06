Echt!? So lange müssen wir noch auf „KPop Demon Hunters 2“ warten

„KPop Demon Hunters“ ist einer der größten Netflix-Hits aller Zeiten. Damit hat man bei dem Streamer offenbar nicht gerechnet.

Erst im Jahr 2029, also in vier Jahren, wird Netflix uns „KPop Demon Hunters 2“ servieren. So lange dauert es, die Fortsetzung des Mega-Hits zu produzieren. Das ist bei Animationsfilmen üblich, deutet aber auch darauf hin, das ursprünglich kein weiterer Teil geplant war.

Kein Film des Streaming-Giganten lief jemals so erfolgreich wie die von Sony Pictures Animation („Hotel Transsilvanien“, „Spider-Man: Across The Spider-Verse“) entwickelte Geschichte einer fiktionalen KPop-Band.

Viel ist über das Sequel von KPop Demon Hunters“ noch nicht bekannt. Die Regisseure Maggie Kang und Chris Appelhans werden wieder mit dabei sein. Im Mittelpunkt steht dann erneut die ausgedachte K-Pop-Girlgroup HUNTR/X, die neben ihrem Bühnen-Alltag ein Doppelleben führt und gegen Dämonen kämpft, die die Gestalt einer rivalisierenden Boygroup namens Saja Boys annehmen.

Wie groß das Interesse an „KPop Demon Hunters“ ist, beweist die Singalong-Version, die Netflix zusätzlich für einen kurzen Zeitraum in die Kinos brachte und die 18 Millionen Dollar in nur zwei Tagen einnahm. Der Soundtrack zum Film, unter anderem mit Musik von EJAE, Audrey Nuna und Rei Ami, ist Stammgast in den Billboard-Albumcharts, der Film-Song „Golden“ belegte zudem acht Wochen Platz 1 der Hot 100.

Eigentlich sollte es gar nicht um K-Pop gehen

Interessant zu wissen: Ursprünglich sollte es gar nicht um K-Pop gehen. Schöpferin Maggie Kang wollte eigentlich nur ein südkoreanisches Animationsprojekt realisieren, weil es in Hollywood bisher nicht existierte. Dafür wollte Kang Kreaturen aus der koreanische Mythologie zeigen, wie sie sie in ihrer Kindheit kennengelernt hatte.

Die als Dämonen-Geschichte geplante Handlung bekam schließlich mit der Hinwendung zum Kult um südkoreanische Bands wie BTS eine neue Dimension. „Der Film wurde sofort größer, es wurde ein Musical und es gab einfach mehr Spektakel“, so Kang. Natürlich war es dann auch selbstverständlich, dass gleich mehrere Stars der Szene Musik beisteuerten.