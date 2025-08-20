„KPop Demon Hunters“-Song wird zum Sommerhit des Jahres

Für immer Punk: Alle Alben von Nina Hagen im ME-Ranking

Netflix-Sensation „KPop Demon Hunters“ liefert mit „Golden“ den Hit des Sommers.

Der Musical-Fantasyfilm „KPop Demon Hunters“ ist die Überraschung der warmen Monate bei Netflix: Nun feiert er einen weiteren Erfolg. Der Popsong „Golden“ aus dem Animationsfilm wurde zum offiziellen Sommerhit 2025 gewählt.

Das Marktforschungsunternehmen GfK Entertainment, das die Offiziellen Deutschen Charts ermittelt, teilt mit: „Golden“ von der fiktiven Girlgroup Huntrix (auch Huntr/X) führt seit zwei Wochen die deutschen Single-Charts an. Der zweisprachige Song auf Englisch und Koreanisch wurde hierzulande bereits knapp 30 Millionen Mal gestreamt. Hinter dem Mikrofon stehen dabei die Sängerinnen Ejae, Audrey Nuna und Rei Ami.

Der Sommerhit des Jahres 2025:

Damit ist „Golden“ der erste internationale Sommerhit seit vier Jahren, nach Ed Sheerans „Bad Habits“ (2021), der in Deutschland ausgezeichnet wurde. 2024 gewann Rapperin Shirin David mit „Bauch Beine Po“, 2023 das Techno-Lied „Mädchen auf dem Pferd“ (Luca-Dante Spadafora, Niklas Dee, Octavian) und 2022 der Ballermann-Hit „Layla“ von DJ Robin & Schürze.

Erster K-Pop-Sommerhit von fiktiver Band

Zum ersten Mal überhaupt geht der Sommerhit-Titel an ein K-Pop-Lied und erstmals an eine fiktive Band. Im Film führen die Girlgroup Huntrix, bestehend aus Mira, Rumi und Zoey, ein Doppelleben als Dämonenjägerinnen. Auch international feiert „Golden“ Erfolge: In Ländern wie den USA, Großbritannien und Schweden erreichte der Song die Chartsspitze. Zudem sind derzeit sechs weitere Songs aus „KPop Demon Hunters“ in den deutschen Top 100 vertreten, während der Soundtrack zeitweise die Album-Charts anführte.

Popkulturelle Überraschung des Jahres

„KPop Demon Hunters“ avancierte innerhalb weniger Wochen zum beliebtesten Animationsfilm in der Geschichte von Netflix. Mit über 200 Millionen Abrufen seit dem Start könnte er der erfolgreichste Netflix-Film aller Zeiten werden.

Zu den bekanntesten Sommerhits der Vergangenheit zählen Stücke wie „Macarena“ (1996), „Dragostea din tei“ (2004), „Wake Me Up“ von Avicii (2013) oder auch „Despacito“ von Luis Fonsi feat. Daddy Yankee (2017). Mit „Golden“ übernimmt nun der Netflix-K-Pop-Hit die Rolle des offiziellen Sommerlieds 2025.