Shirin Davids gesperrtes Xavier-Naidoo-Feature wieder online

Nach viereinhalb Jahren der Sperrung ist der Song „Nur mit dir“, ein Feature zwischen Shirin David und Xavier Naidoo aus dem Jahr 2019, wieder auf Streaming-Plattformen verfügbar. Ein schlechter Aprilscherz, vermuten die Shirin-David-Fans zunächst. Aber was ist da wirklich los?

Ein Song mit schwieriger Vergangenheit

Der Track erschien im September 2019 als letzte Single vor Veröffentlichung von SUPERSIZE, Davids Debütalbum. Ein gefühlvolles Liebesduett, in welcher Naidoo die zweite Strophe singt. Schon damals war eine Zusammenarbeit mit Naidoo fragwürdig. Trotz seines musikalischen Erbes stand der Sänger bereits seit Jahren für seine politischen Äußerungen und Vorwürfen des Antisemitismus in der Kritik. Schon in unserem Interview 1999 bezeichnete Naidoo sich selbst als einen Rassist, „aber ohne Ansehen der Hautfarbe“.

Als Naidoo während der Corona-Pandemie mit Verschwörungstheorien laut wurde, zog Shirin David die Reißleine. Sie ließ den Song sowie das dazugehörige Musikvideo mit einer achtstelligen Anzahl an Klicks von allen Plattformen entfernen. Ein Statement von ihr gab es nicht, doch Naidoos Leugnung der Klimakrise, der Covid-Pandemie und seine Nähe zu rechtsextremen Kreisen dürften ausschlaggebend gewesen sein.

Rassismus-Skandal und die vermeintliche Läuterung

Im Frühjahr 2020 folgte Naidoos wohl umstrittenste Aktion: Ein rassistisches Gesangsvideo, in dem er vor allem gegen Geflüchtete hetzte. Diese Eskalation führte dazu, dass sich viele frühere Weggefährten von Naidoo distanzierten.

Im April 2022 dann die scheinbare Kehrtwende: In einem dreiminütigen Video entschuldigte sich Naidoo für seine verschwörungstheoretischen und rassistischen Aussagen und distanzierte sich von „rechten und verschwörerischen Gruppen“. Fraglich bleibt, inwiefern diese Distanzierung aufrichtig oder lediglich karrieretaktisch motiviert war.

Comeback durch Moses Pelham?

Ein möglicher Grund für die Wiederveröffentlichung von „Nur mit dir“ könnte Xavier Naidoos jüngstes musikalisches Comeback sein. Im Januar 2024 erschien LETZTE WORTE, das finale Solo-Album von Produzent und Rapper Moses Pelham, auf dem Naidoo gleich zweimal als Feature-Gast vertreten ist. Die Kontroversen um Naidoo scheint Pelham dabei eher auszublenden. Laut „Hiphop.de“ gab der Rapper an, erst kürzlich von den Vorwürfen erfahren zu haben. Im Interview mit „Deutschrap ideal“ betont er primär die „menschliche Komponente“ zwischen Naidoo und ihm.

Fans feiern die Rückkehr des Songs

Während einige Fans sich über das plötzliche Wiederauftauchen des Songs freuen und es in den Kommentarspalten mehrfach „Endlich haben wir es zurück“ lautet, bleibt der Re-Release fraglich. Warum jetzt? Hat sich Shirin David, die aktuell lieber mit Ski Aggu auftritt, bewusst für die Wiederveröffentlichung entschieden oder liegt die Entscheidung bei ihrem Label?

Und: Bedeutet das ein schrittweises Comeback von Xavier Naidoo in der deutschen Musikszene? Zumindest Shirin David hatte diesen Schritt nicht nötig – ihr aktuelles Album SCHLAU ABER BLOND erreichte gerade erst den ersten Platz der Albumcharts.