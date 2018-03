„Ku’damm 59“: Teil 3 jetzt schon online in der ZDF Mediathek sehen

Es ist eine der Prestige-Produktionen des ZDF. Mit „Ku’damm 59“ hat der Sender seit Sonntag den dreiteiler „Ku’damm 56“ aus dem Jahr 2016 fortgesetzt – und wieder den Nerv der Zuschauer und Kritiker getroffen. Der Geschichte der Familie Schöllack werden wieder drei 90-minütige Episoden hinzugefügt, die im Lauf der Woche im ZDF um 20:15 Uhr ausgestrahlt werden.

Am Sonntag, dem 18. März wurde Teil 1 der aktuellen Staffel ausgestrahlt, einen Tag darauf folgte der zweite Teil. Viele Zuschauer rechnen am Dienstag nun mit dem Finale von „Ku'damm 59", werden allerdings enttäuscht. Denn dann zeigt das ZDF eine Dokumentation über den Kreml und im Anschluss die Reportage-Reihe Frontal 21.

Teil 3 schon vor der TV-Premiere sehen

Abhilfe schafft die immer besser werdende ZDF-Mediathek, dort sind nicht nur alle Episoden von „Ku’damm 56“, sondern auch bereits alle drei Teile von „Ku’damm 59“ verfügbar. Zwar wird das Finale der Staffel erst am Mittwoch im Free-TV gesendet, online sind die 95 Minuten allerdings schon verfügbar. Hier gibt es den direkten Link zum Staffelfinale.

In der zweiten Staffel der Serie mit den Episoden in Spielfilmlänge werden die Handlungsstränge der Schöllack-Geschwister weitergeführt. Emilia Schüle, Sonja Gerhardt und Maria Ehrich nehmen ihre Rollen wieder auf, in den Nebenrollen sind Heino Ferch, Uwe Ochsenknecht und Claudia Michelsen zu sehen. Speziell die Ausstattung und der kritische Blick auf dieUnterdrückung von Frauen in den 1950ern reizen die Zuschauer an der Sendung, die sicherlich in einigen Jahren wieder fortgesetzt wird.