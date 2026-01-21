Bill und Tom Kaulitz moderieren „Wetten, dass..?“ 2026 – Details

Bill und Tom Kaulitz übernehmen die Moderation von „Wetten, dass..?“ im ZDF. Die Sonderausgabe ist für Ende 2026 geplant. Alle Sendedetails hier.

Es ist offiziell: Bill und Tom Kaulitz übernehmen die Moderation von „Wetten, dass..?“ im ZDF. Der Sender hat die Zusammenarbeit mit den 36-jährigen Zwillingen nun online bestätigt. Eine Sonderausgabe der Traditionsshow ist für Ende 2026 geplant. Hier alle bisher bekannten Details.

ZDF setzt auf erfahrene Entertainer aus Magdeburg

Das ZDF bringt nach den Sonderausgaben mit Thomas Gottschalk (2021 bis 2023) erneut „Wetten, dass..?“ zurück auf die Bildschirme. In ihrem Podcast „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“ bestätigten die im Raum Magdeburg aufgewachsenen Geschwister die Nachricht. „Wir werden ‚Wetten, dass..?‘ zurückbringen“, verkündete Tom Kaulitz in der aktuellen Folge.

Was konkret angedacht ist: Zunächst ist eine einzelne Ausgabe der TV-Show geplant, die gegen Jahresende ausgestrahlt werden soll. Die Brüder bezeichneten das Angebot als „Traum“ und „Riesenehre“. Der Sender hatte die Spekulationen zuvor durch gezielte Social-Media-Beiträge befeuert, bevor die offizielle Bestätigung am Mittwochmorgen (21. Januar) erfolgte.

So hieß es vom ZDF zunächst: „Die Katze hat uns ein paar Mäuse vor die Tür gelegt! Wir überlegen gerade, wo uns die beiden unterstützen können! Werden sie die neuen Experten bei Bares für Rares? Übernehmen sie den Gruberhof beim Bergdoktor? Ermitteln sie bei Aktenzeichen XY … ungelöst? Oder gehen sie als Chefstewards auf dem Traumschiff an Bord?“

Und nun ganz offiziell beim ZDF:

Internationale Stars und XXL-Wetten angekündigt

Bill Kaulitz deutete außerdem an, dass namhafte internationale Gäst:innen erwartet werden könnten. „Das wird Hollywood, Leute“, versprach er im Podcast. Die Moderatoren rufen bereits jetzt dazu auf, Wett-Ideen einzureichen. Man wolle „die coolsten Wetten“ präsentieren und „den größtmöglichen Spaß“ haben.

Der Weg zum Host-Job begann nach Angaben der Brüder vor drei Jahren. Bei der Verleihung der „1LIVE-Krone“ 2023 äußerte Tom Kaulitz scherzhaft die Idee, die ZDF-Show zu übernehmen. Daraus entwickelten sich laut Bill Kaulitz mehrere „geheime Treffen“ mit dem Sender, bis die Zusammenarbeit konkret wurde.

Von Tokio Hotel zu Reality-TV: Der Werdegang der Kaulitz-Brüder

Von ungefähr kommt das alles nicht: Die Zwillinge verfügen über umfangreiche Erfahrung in der Unterhaltungsbranche. Neben ihrer Musikkarriere mit Tokio Hotel etablierten sie sich als Podcast-Hosts und Reality-TV-Stars. Für die zweite Staffel ihrer Netflix-Serie „Kaulitz & Kaulitz“ erhielten sie auch den Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie „Beste Unterhaltung Reality“.

„Wetten, dass..?“ – Vom Quotenhit zur Samstagabend-Kultshow

Die 1981 gestartete Show gehört zu den erfolgreichsten Fernsehformaten des ZDF. Bis zur Einstellung 2014 erreichte „Wetten, dass..?“ regelmäßig Millionen Zuschauer:innen. Nach siebenjähriger Pause kehrte das Format 2021 mit Thomas Gottschalk zurück, der bis 2023 jährlich eine Sonderausgabe moderierte. Mit den Kaulitz-Brüdern wagt der Sender nun einen Generationenwechsel bei der Moderation.