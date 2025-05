Lady Gaga spielt Rekord-Show in Rio für 2,1 Millionen Fans

Damit bricht Lady Gaga einen Rekord: Kein Konzert einer Solo-Künstlerin hat jemals mehr Zuschauerinnen und Zuschauer angezogen. Mit rund 2,1 Millionen Menschen übertraf sie sogar das Madonna-Konzert von 2024, das ebenfalls in Rio stattfand und rund 1,6 Millionen Fans zählte. Das größte Konzert aller Zeiten wars dennoch nicht – diese Ehre fällt dem Silvesterauftritt von Rod Stewart am 31. Dezember 1994 am Strand von Copacabana. Damals versammelten sich laut Schätzungen rund 3,5 Millionen Menschen – ein bis heute ungebrochener Rekord für ein Live-Konzert.

Die Setlist:

Tape: The Art of Personal Chaos (The Manifesto of MAYHEM)

Act I: Of Velvet and Vice

Bloody Mary (verkürzt, alternative Version)

Abracadabra

Judas (verkürzt, mit Elementen von „Abracadabra“)

Scheiße (verkürzt)

Garden of Eden (mit opernhaftem Intro)

Poker Face

Abracadabra (Gesaffelstein Remix) – Ballroom-Battle-Version

Act II: And She Fell Into a Gothic Dream

Perfect Celebrity (verlängertes Intro, verkürzt)

Disease (verlängertes Intro)

Paparazzi (verkürzt, alternative Version, verlängertes Outro)

Alejandro (verkürzt, danach Brief an brasilianisches Publikum)

The Beast (verkürzt)

The Beast (Reprise) – zweite Hälfte

Act III: The Beautiful Nightmare That Knows Her Name

Killah (verlängertes Intro und Outro)

Zombieboy (verlängertes Intro und Outro)

Die With a Smile (verkürzt)

How Bad Do U Want Me

Wake Her Up! (mit Elementen des Gesaffelstein-Remix von „Abracadabra“)

Act IV: To Wake Her Is to Lose Her

Shadow of a Man (mit Elementen von „Kill For Love“)

Born This Way (verlängertes Intro)

Blade of Grass

Shallow (Cover mit Bradley Cooper – Solo-Version)

Vanish Into You

Finale:

Eternal Aria of the Monster Heart

Bad Romance (verlängertes und a cappella Outro)