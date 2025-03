So geht Lady Gaga gegen Altersdiskriminierung vor

Am 17. März fanden die iHeartRadio Music Awards im Dolby Theatre in Los Angeles statt. Lady Gaga gewann in der Kategorie „Innovator Award“ und äußerte in ihrer Rede gemischte Gefühle diesbezüglich – gerade weil sie das Gefühl hatte, einem Stück weit der Altersdiskrimierung ausgesetzt zu sein. Hier ihr Statement dazu.

Mit 38 Jahren fängt die Karriere erst an

Die Sängerin schien zwar berührt über die Ehrung und bedankte sich bei Doechii, die sie mit wertschätzenden Worten angekündigt hatte, hatte aber auch etwas an der Preisvergabe auszusetzen. Denn sie wisse nicht genau, wie sie darüber denken solle. „Mit 38 Jahren einen Preis zu gewinnen, der meine gesamte Karriere würdigt, ist schwer zu begreifen“, sagte sie. Gaga habe zwar das Gefühl, schon ihr ganzes Leben lang Musik gemacht zu haben, sagte aber auch, dass sie wüsste, dass sie gerade erst anfangen würde. Damit wollte sie wahrscheinlich die Doppelmoral und die Altersdiskriminierung gegenüber Frauen in der Branche ansprechen und hatte ein klares Statement dazu: „Auch wenn die Welt eine Frau in ihren späten Dreißigern für einen Popstar für zu alt hält – was verrückt ist – verspreche ich, dass ich mich gerade erst aufwärme.“

Keine Kompromisse

Auf die Rolle als weibliche Person in der Musikindustrie ging sie noch genauer ein. Sie würde wohl immer, selbst wenn sie die einzige Frau im Raum sei, auf die Stimme in sich selbst hören. Das hieße vor allem, keine Kompromisse einzugehen. Im gleichen Zuge ehrte die Künstlerin ihre Großmütter: „Sie haben nicht die Technik oder Kunst erfunden. Sie erfanden Möglichkeiten, die Zukunft mit nichts anderem als ihrem Verstand zu gestalten. Und diese Frauen, meine Vorfahren, sind die großartigsten Frauen, die ich je gekannt habe.“ Außerdem bedankte sie sich bei ihren Fans, der LGBTQ+-Community, ihrem Verlobten Michael Polansky und vielen mehr.

Zum Ende ihrer Rede appellierte sie an alle Künstler:innen, die jemals gehört hätten, dass sie „zu anders“, „zu viel“ oder „zu kompliziert“ seien: „Bitte verändert euch nie. Die Welt braucht keine weitere Kopie, sie braucht euer Original.“

Neben dem „Innovator Award“ war Lady Gaga auch für Preise in den Kategorien „Beste Zusammenarbeit“, „Bestes Musikvideo“ und „Favourite OnScreen“ nominiert.

Das siebte Studioalbum ist da

Ihr neues Album MAYHEM erschien am 7. März 2025. Die 14 Songs markieren eine persönliche und künstlerische Wiedergeburt der Sängerin. Im Kern geht es bei der Platte darum, die zerbrochenen Teile von sich selbst zu umarmen und zu entdecken, wie sie zusammenkommen und etwas Unerwartetes und Schönes bilden. Das Werk spiegelt dieses Konzept mit seiner vielfältigen Klangpalette und seinen thematischen Schichten wider, indem es Elemente des Chaos‘, des Trotzes und der Verletzlichkeit zu einer kohärenten künstlerischen Aussage verbindet.