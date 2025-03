Trent Reznor lässt Lady Gaga in Ohnmacht fallen

Die Pop-Ikone ist großer Fan von Trent Reznor und den Nine Inch Nails. Sogar ihr neues Album MAYHEM wurde zum Teil von der Band inspiriert.

Nine-Inch-Nails-Fangirl

Am 12. März war Lady Gaga in der „SiriusXM“-Radioshow von Howard Stern zu Gast und erzählte unter anderem von ihren Begegnungen mit Trent Reznor. Viele Details zum ersten Treffen konnte die Sängerin dazu jedoch nicht preisgeben. Sie gab zu: „Ich habe das erste Mal vergessen. Ich glaube, ich werde jedes Mal ohnmächtig, wenn ich in seiner Gegenwart bin. Er ist ein erstaunlicher Musiker.“ Eingeschüchtert fühle sie sich vom Nine-Inch-Nails-Frontmann aber nicht. Sie wäre „nur wirklich aufgeregt, begeistert, ruhig.“

Einen besonders großen Eindruck hat wohl der Song „Closer“ der Band bei der 38-Jährigen hinterlassen. Als Stern den Track in seiner Show abspielte und fragte, warum sie den Song so sehr liebe, lieferte sie eine klare Antwort: „Weil er so gut ist!“ „Closer“ sei auch eine wichtige Inspirationsquelle bei der Arbeit an ihrem neuen Album MAYHEM gewesen.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Amazon Music Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren Anzeige: Jetzt kostenlos Amazon Music Unlimited testen.

Das siebte Studioalbum ist da

Ihr neues Album MAYHEM erschien am 7. März 2025. Die 14 Songs markieren eine persönliche und künstlerische Wiedergeburt der Sängerin. Im Kern geht es bei der Platte darum, die zerbrochenen Teile von sich selbst zu umarmen und zu entdecken, wie sie zusammenkommen und etwas Unerwartetes und Schönes bilden. Das Album spiegelt dieses Konzept mit seiner vielfältigen Klangpalette und seinen thematischen Schichten wider, indem es Elemente des Chaos, des Trotzes und der Verletzlichkeit zu einer kohärenten künstlerischen Aussage verbindet.

Bei den Nine Inch Nails steht bald auch Neues an. Im Sommer geht es für die Band auf die große „Peel it Back Tour“.

Nine Inch Nails – Deutschlandkonzerte im Überblick: