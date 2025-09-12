„Letzter Song“ von Cro trendet auf TikTok

Wer steckt hinter dem Trend und warum geht der Sound so durch die Decke? Hier mehr dazu erfahren.

Wenn sich ein Song auf TikTok durchsetzt, dann so richtig. Dann wird er massenhaft für Tänze und Videos aller Arten verwendet. Beispiele dafür gibt es zuhauf: Stücke wie „Makeba“ von Jain, „What You Know Bout Love“ von Pop Smoke oder auch „Pedro“ von Jaxomy gingen dort viral und eroberten anschließend die Charts. Weil die Tracks dann eben auch außerhalb der Plattform früher oder später zum Hit-Phänomen avancieren. Wir wollen den Durchbrüchen von TikTok auf den Grund gehen.

Wie jetzt „Letzter Song“ – der Track von Cro, der gerade auf TikTok trendet. Alles, was es zu dem Song, der schon 2021 veröffentlicht wurde, zu wissen gibt, erfahrt ihr hier.

TikTok-Sound „Letzter song“: Platz zwei unter den populärsten Sounds in Deutschland

Laut der Statistiken des TikTok Creative Center befindet sich „Letzter Song“ aktuell in Deutschland auf Platz zwei der populärsten Songs auf TikTok in den letzten sieben Tagen. Er steigt seit dem 5. September immer weiter auf und trendet seit dem 10. September so richtig.

Wer hört „Letzter Song“? Beliebteste Länder und Altersgruppen im Überblick

Genutzt wird der Song laut der Statistiken des TikTok Creative Center vor allem von jungen Menschen zwischen 18 und 24 (88 Prozent), gefolgt von 25- bis 34-Jährigen (7 Prozent) und zuletzt auch von über 35-Jährigen (5 Prozent). Am beliebtesten ist der Song in Deutschland, gefolgt von Österreich und der Schweiz. Er trendet dabei besonders als Sound zu Videos unter dem Motto: „alter bester Freund“ oder „alte beste Freundin“. Darin spielen Nutzer:innen auf vergangene Freundschaften an und auf Menschen, die einem einst viel bedeuteten. Ohne die man weiter durchs Leben geht, denen man aber trotzdem nichts Schlechtes wünscht.

Hier in den TikTok-Hit „Letzter Song“ hineinhören:

Bedeutung und Lyrics: Darum geht es im TikTok-Hit „Letzter Song“

„Letzter Song“ ist ein ruhiger, traurig anmutender Song. Er handelt davon, mit einer Liebe abzuschließen und einen geliebten Menschen gehen zu lassen. Er spricht von verklungenem Schmerz und dem Willen, loszulassen und voranzugehen.

Die Lyrics lauten unter anderem:

Ich weiß nicht mehr, wie du riechst

Oh, es tut nicht mehr weh

Nein, es tut nicht mehr weh

Ich hab‘ so lang gewartet

Dass irgendwas kommt, aber nichts von dir kam

Schreib‘ dein’n letzten Song und schließ‘ damit ab

Denn ich weiß nicht mehr, wie du aussiehst, nicht mehr, was du machst

Nicht mehr, wie du riechst, und nicht mehr, wie du lachst

Nicht mehr, wie du grinst, damn, und wie du klingst

Und es ist Fluch und Segen, was die Zeit alles nimmt

Und ich hab‘ von deinem neuen Boyfriend gehört, yeah

Und es tut nicht mehr weh

Es geht dir gut und du lebst

Und es tut gut, das zu seh’n

Ich wünsch‘ das Beste für dich

Und dass dir endlich wer gibt, was ich nicht für dich sein konnte

Tut mir leid, Sonne

Das steckt hinter dem Song

„Letzter Song“ wurde 2021 als Teil des Albums TRIP von Cro veröffentlicht. Es ist das vierte Studioalbum des deutschen Künstlers mit Maske und erschien als Doppelalbum. Der erste Teil des Albums unter dem Namen „Solo“ passt ganz zur guten Laune, die der in Mutlangen geborene Künstler üblicherweise verbreitet. Der zweite Teil, „Trip“, neigt zum Schwermütigeren und klingt roher und wilder.