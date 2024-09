Liam Gallagher behauptet, neues Oasis-Album sei bereits „in der Tasche“

Sollte es zum Live-Comeback 2025 tatsächlich auch neue Musik geben? Liam Gallagher macht via X Andeutungen.

Liam Gallagher nimmt sich öfter Zeit, um auf X auf Fragen zu antworten. Zwar sind seine Rückmeldungen meist knapper Natur, aber dafür lassen sie umso mehr Spielraum dafür, was er mit den Worten meinen könnte. Ein neues Beispiel dafür: Ein Oasis-Fan hakte bei dem Briten nach: „Kumpel, es ist vielleicht ein bisschen voreilig, aber ich spüre, dass ein Album in der Luft liegt?“ Der 51-Jährige konterte daraufhin nur: „Es ist in der Tasche, Kumpel“ und ließ darauf noch ein „fick die Luft“ folgen.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Wann kommt eine neue Platte von Oasis?

Eine LP von Oasis würde gut ins Timing passen. Für 2025 haben Noel und Liam Gallagher angekündigt, für mehrere Sommer-Shows als Oasis gemeinsam zurück auf die Bühne zu gehen.

Doch neben den inzwischen ausverkauften Live-Reunion-Gigs war bisher nicht die Rede von frischer Musik. Aber das letzte Album von Oasis, DIG OUT YOUR SOUL, kam 2008 heraus und seit die Tour-Pläne der Brüder offiziell sind, stapeln sich die Spekulationen um neue Songs der (Ex-?)Streithähne, von denen man nach der Oasis-Auflösung 2009 dachte, sie würden sich nicht mehr zusammen auf einer Stage finden lassen.

Konkretere Album-Infos gibt es weder von Liam noch von Noel Gallagher. Aber das X-Posting könnte darauf hindeuten, dass sich die Geschwister tatsächlich in ein Studio gewagt und Oasis-Songs aufgenommen haben.