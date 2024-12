Liam Gallagher mit PETA-Award ausgezeichnet

Liam Gallagher adoptierte einen Hund aus dem Tierheim und sammelte Spenden.

Eigentlich eher für seinen rauen Umgangston bekannt, zeigte Liam Gallagher nun eine andere Seite von sich. Der Oasis-Sänger hat einen PETA-Award gewonnen.

Liam Gallagher: Glücklicher Hundehalter

Dem voraus ging die Adoption eines Hundes aus einem Tierheim in Thailand. Liam Gallagher nahm das Tier namens Buttons bereits im vergangenen Jahr auf, nachdem er sie über das britische Portal „Happy Doggo“ gefunden hatte. Die Hündin soll von ihren vorigen Halter:innen im Dschungel zurückgelassen worden sein, da sie nicht süß genug war. Der Oasis-Frontmann ist offenbar anderer Meinung. Kurz nach Aufnahme seines neuen Familienmitgliedes teilte der Musiker mit, lieber mit Buttons zuhause bleiben zu wollen, als auf Tour zu gehen.

Zusätzlich zur Adoption machte Liam Gallagher sich auf, Spenden für die Tierhilfsorganisation zu sammeln, über die er Buttons gefunden hatte. Insgesamt kamen so 25.000 Pfund (rund 30.200 Euro) zusammen. Das vermeldete Niall Harbison, Gründer von „Happy Doggo“, über X (ehemals Twitter). Gallaghers Handlung „beweise, dass nicht alles in der Welt schlecht sei“. Geplant sei, in Zusammenarbeit mit Tierheimen weltweit 1.000 Straßenhunde im Monat zu retten.

PETA erfreut über berühmtes Positivbeispiel

Die Tierrechtsorganisation PETA (People For The Ethical Treatment Of Animals) ehrte Liam Gallagher für sein Engagement nun mit dem „Strike The Right Chord For Animals“-Award. Seine Entscheidung für einen Hund aus dem Tierheim soll seine vielen Fans inspiriert haben, ebenfalls lieber ein Tier zu adoptieren anstatt sich an die Zucht zu wenden. „Sein mitfühlendes Handeln ist ein wunderbares Beispiel für seine Fans“, so PETA-Vizepräsidentin Elisa Allen. „PETA ist hocherfreut, dass er sein Herz und sein Zuhause für einen Hund öffnet, der dringend eine liebevolle Familie braucht, und fordert jeden auf, es ihm gleichzutun und zu adoptieren anstatt zu kaufen.“

Liam Gallagher kommentierte: „Danke für die Auszeichnung. Buttons zu retten, war die beste Entscheidung, die wir je getroffen haben. Sie bringt so viel Freude in unser Leben und in das aller Menschen, denen sie begegnet.“ Noch erfreuter fügte er an: „Wir sind so glücklich, sie zu haben. Wir sind besessen. Ich kann nur empfehlen, einen obdachlosen Hund zu adoptieren.“ Mit der Auszeichnung gehen ein Dankesschreiben sowie eine Urkunde einher.

Oasis-Tour naht

Bald muss sich Liam Gallagher allerdings doch für eine Weile von Buttons verabschieden: Die im Sommer verkündete Oasis-Live-Reunion geht schließlich mit einer Tournee einher. Zwischen Juli und November 2025 finden Termine statt. Los geht es in Irland und Großbritannien, dann folgen Kanada, USA und Mexiko, bevor Südkorea und Japan auch Australien sowie Südamerika dran sind. Vorbands sind unter anderem Richard Ashcroft und Cast sowie Cage The Elephant.