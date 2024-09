Oasis: Liam Gallagher beschimpft enttäuschte Fans: „Shut Up“

Liam Gallagher zeigt Nerven. Auch, wenn es um seine Mutter geht

Keine Ruhe im Oasis-Lager: Die dynamische Preisgestaltung von Ticketmaster hatte zu mächtigem Stress unter den Fans von Liam und Noel Gallagher geführt. Karten für eines der 14 Konzerte in England, Wales, Irland und Schottland kosteten auf einmal nicht mehr rund 150 Britische Pfund, sondern rund 350 Pfund – auch für die Billo-Stehplätze in Wembley, wo man hinten zumindest noch auf Leinwände glotzen darf.

Verschiedene europäische Verbraucherbände und Kommissionen haben sich mittlerweile der Causa „Dynamic Pricing“ gewidmet und überprüfen, ob Ticketmaster das so überhaupt machen darf. In einem etwas schwachbrüstigen Statement haben Oasis sich mittlerweile von dem Kartenkonzern distanziert. Ja, man habe von der dynamischen Preisgestaltung gewusst. Aber doch nicht, dass diese soooooo variabel ausfallen würde. Ticketmaster als auch Management hätten das mehr oder weniger verbockt. Die Band ganz sicher nicht.

Liam schert natürlich aus. Der Sänger will die Kritik der Fans nicht auf sich sitzen lassen. Auf X rotzt er los, im gewohnt typischen Stil freiheitlicher Sprache: „OASIS are back your welcome and I hear there ATTITUDE STINKS good to know something’s never change LFUCKING x“ – könnte heißen: „OASIS sind wieder da und ich habe gehört, dass ihr Verhalten stinkt, gut zu wissen, dass sich etwas nie ändert LFUCKING x“. Ein gespielt selbstironischer Move, klar. Haters gonna hate.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Hätte der 52-Jährige auch so stehen lassen können. Aber Liam ist Liam. Ein Follower antwortete ihm: „Ich hätte nicht erwartet, dass sie die Fans so abzocken würden, wie sie es getan haben. Es ist wirklich eine Schande.“ Worauf der Oasis-Frontmann die Antwort gleich auf Taste hatte: „SHUTUP“. Darauf der Follower nochmal: „Nein, das ist schockierend.“

Dafür lieben ihn seine Fans, glaubt man den weiteren Reaktionen auf X, die sich alle dem enttäuschten Follower widmen. „Hör dir die Musik doch dann auf Spotify an, Weichei“ und „Er wird dich nicht durchnehmen, Weichei“.

Später beteiligt sich Liam noch an der Diskussion. „Du hast schon immer die Wahrheit gesagt“, schreibt ein katzbuckeliger User. Liam darauf nur: „Ahem“.

„Was sagt Peggy zur Reunion?“, will ein anderer wissen. Peggy ist die Mutter von Liam und Noel. Liam:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Sie ist enttäuscht, dass sie kein Ticket bekommen konnte“. Andere spielen da mit und fragen, wie das denn sein könne. Die eigene Mutter – kein Ticket? Liam versteht den Spaß nicht und klärt auf: „Natürlich kommt sie rein – sei nicht albern“.