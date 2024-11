Liam Gallagher sagt: Es wird erstmal kein neues Oasis-Album geben

„Ich habe einen verdammten Scherz gemacht und mich daran erinnert, dass heutzutage jeder ein bisschen verklemmt ist.“

Nun dürfte Liam Gallagher die Oasis-Fanbase richtig enttäuscht haben. Denn wie er jetzt erklärte, wird derzeit wohl doch kein neues Oasis-Album aufgenommen.

Gallagher machte wohl nur einen „verdammten Scherz“

Am 16. November teilte ein Oasis-Fan-Account auf X mit, dass die Gruppe schon „konzentriert“ an einer neuen Platte arbeiten würde. So ließ man auf dem Kanal verlauten: „Während Noel in seinem Studio arbeitet, nimmt Liam aus der Ferne Vocals auf, die er Noel zur Genehmigung vorlegt. Insider verraten, dass sich die Musik „großartig“ anhört.“ Kurz darauf reagierte der 52-jährige Artist darauf und offenbarte, dass sich derzeit gar kein Oasis-Album in der Mache befinden würde. „Ich habe einen verdammten Scherz gemacht und mich daran erinnert, dass heutzutage jeder ein bisschen verklemmt ist. Es tut mir leid, wenn ich jemanden verärgert habe, aber verdammt, es war ein Scherz.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

So rudert der Oasis-Sänger mit den Aussagen zurück

Die Reaktionen der Anhängerschaft waren eher geteilt. Ein Fan kommentierte auf derselben Plattform, dass ihm die Oasis-Wiedervereinigung ausreichen würde. Er appellierte somit an die anderen Fans, dass sich diese mit ihren Hoffnungen auf neue Alben und Interviews zurückhalten sollten. Gallaghers Antwort darauf: „Genau, die Leute wollen immer mehr, lasst uns einfach in ein großes Stadion gehen und einen draufmachen und sehen, was danach passiert, seid ihr dabei oder was?“ Eine andere Userin fragte den Sänger, was gegen eine neue Platte spräche. Die restlichen Hoffnungen könnte der Sänger mit seiner kurzen Antwort im Keim erstickt haben, denn er antwortete lediglich: „Ich bin beschäftigt.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Gallagher sorgte selbst für die hohen Erwartungen

Im Grunde war Gallagher für die Verwirrung seiner Fans selbst verantwortlich. Denn schon Anfang September kündigte der Musiker auf X an, dass ein neues Oasis-Album bereits fertig sei. So hakte ein Oasis-Fan bei dem Briten nach: „Kumpel, es ist vielleicht ein bisschen voreilig, aber ich spüre, dass ein Album in der Luft liegt?“ Der 51-Jährige konterte daraufhin nur: „Es ist in der Tasche, Kumpel.“ Ebenso fütterte Gallagher die Gerüchte um neue Oasis-Lieder, die sein Bruder Noel angeblich schon für die Gruppe geschrieben habe. Nachdem er auf der ehemaligen Twitter-Plattform gefragt wurde, was er von den Texten halten würde, meinte er wie üblich kurz angebunden: „Ich bin hin und weg.“

Liam Gallagher ist für seine rege Interaktion auf X bekannt. Zuletzt erregte er dort Aufmerksamkeit damit, dass Oasis „genauso gut“ wie früher seien. Plus: „Selbst an einem schlechten Tag werden wir immer noch den Boden mit den meisten Bands da draußen aufwischen.“