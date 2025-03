Oasis-Reunion: Noel Gallagher war überrascht vom Ticket-Andrang

Als nach Bekanntgabe der Oasis-Reuniontour die Nachfrage enorm und schon kurz nach Verkaufsbeginn alle Karten vergriffen waren, landeten schnell 50.000 Tickets im Resale, teilweise für bis zu 10.000 Pfund (umgerechnet 11.957,40 Euro). Und viele Fans waren entsprechend sauer. Nun hat sich Noel Gallagher dazu geäußert.

Unfaire Preise sollten eigentlich verhindert werden

Schon beim normalen Kartenverkauf waren die Preise sehr hoch, da diese aufgrund der sogenannten dynamischen Preisgestaltung mit der Nachfrage automatisch erhöht wurden. Oasis behaupteten „NME“ zufolge, dass sie „zu keinem Zeitpunkt gewusst haben, dass dynamische Preisgestaltung eingesetzt werden würde“, und erklärten, dass ein Gespräch zwischen Veranstaltern, Ticketmaster und dem Management der Band eigentlich zu einer „positiven Ticketverkaufsstrategie geführt habe, die eine faire Erfahrung für die Fans sein würde, einschließlich dynamischem Ticketing, um die allgemeinen Ticketpreise niedrig zu halten und das Touting zu reduzieren, aber die Ausführung des Plans hat die Erwartungen nicht erfüllt.“

In einem Interview mit „NME“ verriet Noel Gallagher nun, dass er vom Durcheinander beim Ticketverkauf und dem hohen Andrang überrumpelt war. „Ich dachte, es wäre eine große Sache, aber ich war ein bisschen überrascht, wie groß die Sache ist“, sagte er.

Noel Gallagher hat mehr als ein Oasis-Lieblingslied

Im Interview wurde Gallagher ebenfalls gefragt, was sein Lieblingssong von Oasis sei. Der 57-Jährige antwortete darauf: „Kann ich mehr als einen haben? ‚Supersonic‘, ‚Some Might Say‘, ‚Live Forever‘, und ‚Rock’n’Roll Star‘“.

2023 offenbarte er in einem „NME“-Interview bereits, welche der eigenen Tracks er am wenigsten mögen würde. „Ich mag den Sound von MORNING GLORY überhaupt nicht. Das einzige Album, das perfekt ist, ist DEFINITELY MAYBE,“, verriet er. Bei BE HERE NOW waren ihm die Songs zu lang und STANDING ON THE SHOULDERS OF GIANTS hatte wohl eine Menge Füllmaterial, aber nicht genug gute Lieder. Auch über die anderen Platten hatte er negative Anmerkungen.

Oasis Tourdaten 2025 in Europa