„Live ‘25“: Oasis haben Reunion-Tourfilm angekündigt

So feiern Oasis 25. Jubiläum von STANDING ON THE SHOULDER OF GIANTS

Wenn sich die Gallagher-Brüder wieder mal auf eine Bühne stellen, sollte daraus auch richtig was gemacht werden, oder? Und alle, die nicht bei den Shows von Oasis im Sommer 2025 dabei sein können, haben im Anschluss die Möglichkeit, sich den Tourfilm reinzuziehen, der nun angekündigt wurde.

Was bisher bekannt ist

Die erste gemeinsame Tour von Liam und Noel Gallagher seit 16 Jahren wird filmisch festgehalten werden. Für die Produktion zeigt sich dabei Steven Knight verantwortlich, der vor allem als Schöpfer der Serie „Peaky Blinders“ bekannt ist. Regie übernehmen Dylan Southern und Will Lovelace, die man wiederum insbesondere für ihre Arbeit an der Doku „Shut Up And Play The Hits“ über LCD Soundsystem kennt.

Der geplante Film soll den Titel „Live ‘25“ tragen und via Sony Music Vision vertrieben werden. Einen konkreten Release-Termin haben die Britrocker jedoch noch nicht der Öffentlichkeit mitgeteilt.

Mehr zur Tour

Die Tour wird am 4. Juli 2025 in Cardiff starten. Danach folgen weitere Konzerte in Großbritannien und in Irland sowie in Nord- und Südamerika, in Australien sowie in Asien.

Wer angeblich zum Live-Line-up von Oasis dazugehören wird, könnt ihr hier nachlesen.