Limp Bizkit live in Berlin: Hitze-Hinweise für Wuhlheide-Konzert

Der Auftritt von Limp Bizkit in der Parkbühne Wuhlheide in Berlin wird begleitet von sehr viel Sonne. Was man beachten muss und mitbringen darf.

Wenn Limp Bizkit am Mittwoch (24. Juni) in der Berliner Wuhlheide spielen, wird es ein Konzert unter sehr sommerlichen Bedingungen. Für den Tag sind bis zu 33 Grad angekündigt, mit nur wenigen Schleierwolken und nahezu windstill. Das bedeutet für Besucher des Gigs in der Parkbühne, sich entsprechend auf die durchaus nicht unkomplizierte Wärmesituation vorzubereiten.

Wie schützt man sich vor der Hitze? Am besten Tetra-Paks mitbringen! Dazu heißt es in den Hinweisen des Veranstalters: „Die Mitnahme von (alkoholfreien!) Getränken ist bis max. 0,5l Gefäßgröße pro Person im Tetra-Pak oder PET erlaubt.“ Wasser kann dann vor Ort aufgefüllt werden.

Doch das ist nicht alles. Empfohlen wird auch, helle, luftige Kleidung aus atmungsaktiven Stoffen wie Baumwolle oder Leinen zu tragen und den Kopf mit einer Kappe zu schützen. Um die Haut nicht zu großer Belastung auszusetzen, sollte zudem eine wasserfeste Sonnencreme mit hohem Lichtschutzfaktor (mindestens 30, eher 50) genutzt werden. Idealerweise sollte vor Beginn des Konzerts die direkte Sonne gemieden werden. Das ist allerdings kaum möglich, es gibt zumindest im Bühnenbereich in der Wuhlheide wenig Sonnenschutz. Umso wichtiger ist es, sich mit Kleidung und Sonnencreme zu wappnen.

Wichtig: Wer alkoholische Getränke zu sich nimmt, sollte anschließend regelmäßig Wasser trinken, um Dehydrierung und Kreislaufproblemen im Moshpit vorzubeugen. Immerhin sind Hitze-Gewitter nicht zu erwarten, dafür wird es eine tropische Nacht mit über 20 Grad.

Was darf nicht mitgebracht werden? Nicht erlaubt ist laut Veranstalter die Mitnahme von Glas, Dosen, sperrigen Gegenständen aller Art, Taschen und Rucksäcken größer DIN A4, Waffen bzw. pyrotechnischen Artikeln, Video-, Foto und Tonaufzeichnungsgeräten, sowie Tablets, Laptops und Tieren. Auf der Website heißt es: „Es gilt generell der gesunde Menschenverstand sowie cooler & angenehmer Umgang untereinander/miteinander.“

Es gibt noch Tickets für Limp Bizkit in Berlin

Wer sich spontan entscheiden sollte, Limp Bizkit einen Besuch abzustatten, hat die Möglichkeit dazu. Tickets zur freien Platzwahl gibt es derzeit noch ab 100 Euro. Einlass fürs Konzert ist bereits um 16.30 Uhr. Das Sonnenbad ohne musikalische Begleitung dauert dann bis etwa 18.15 Uhr. Dann sind die Supportbands Death By Romy und Igorrr an der Reihe. Anschließend kommen Limp Bizkit auf die Bühne.

Anfahrt zur Wuhlheide

Für die An- und Abreise ist zu beachten, dass der Zugverkehr nach dem Not-Stopp des bundesweiten Fern- und Nahverkehrs am späten Dienstagabend möglicherweise noch leicht gestört ist. Nach dem Auftritt von Limp Bizkit ist bei der Abfahrt mit der S-Bahn mit deutlichen Wartezeiten zu rechnen.

Wichtig: Die Parkmöglichkeiten rund um die Parkbühne Wuhlheide sind stark begrenzt. Entlang der Straße „An der Wuhlheide“ kann allerdings (in der Theorie) beidseitig geparkt werden. Die S-Bahn S3 in Richtung Erkner hält an der Haltestelle Bahnhof Wuhlheide. Von dort sind es circa 12 Gehminuten zur Parkbühne. Zusätzlich fahren die Tramlinien 27, 60, 61 und 67 bis zur Haltestelle „Freizeit- und Erholungszentrum“.