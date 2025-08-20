K.I.Z in Berlin: Tickets, Zeiten, Support, Setlist, Anfahrt & Wetter

K.I.Z spielen am 22.,23. und 24. August in der Parkbühne Wuhlheide in Berlin. Hier alle wichtigen Infos.

Am Freitag (22. August), Samstag (23. August) und Sonntag (24. August) kommen K.I.Z für drei Shows in ihre Heimatstadt. Das Konzert in der Parkbühne Wuhlheide ist Teil der „Görlitzer Park“-Tour, die die Formation bereits seit Anfang 2025 durch Deutschland, Österreich und die Schweiz zieht. Nach den Indoor-Shows im Februar und März, sind die Rapper aktuell auf Festival- und Open-Air-Tour. Zuletzt spielten sie auf der Trabrennbahn Bahrenfeld in Hamburg. Hier alle Informationen zu ihren Gigs in Berlin.

Tickets

Die Shows am 22. August (Freitag) und 23. August (Samstag) sind bereits restlos ausverkauft. Für das Konzert am 24. August (Sonntag) sind noch Tickets über Krasser Stoff verfügbar. Der Preis liegt bei 69,95 Euro pro Karte.

Zeiten & Support

Der Einlass zur Parkbühne Wuhlheide am 22. und 23. August beginnt jeweils um 17:30 Uhr. Der Beginn der Shows ist für 19:30 Uhr angesetzt. Für den Gig am 24. August öffnet die Location bereits um 17 Uhr ihre Tore. Gegen 18:30 Uhr startet das Konzert von K.I.Z in Berlin am Sonntag.

Informationen zu einem Support-Act für die drei Shows gibt es bisher nicht.

Setlist

Auch wenn es keine offizielle Setlist gibt, kann sich grob an vergangenen Konzerten der „Görlitzer Park“-Tour orientiert werden. Laut „Setlist.fm“ könnten folgende Songs bei den Auftritten von K.I.Z in der Hauptstadt gespielt werden:

Frieden VIP in der Psychiatrie Ehrenlos Urlaub fürs Gehirn Unterfickt und geistig behindert Bier Berlin wird dich töten Sommer meines Lebens Görlitzer Park Hurra die Welt geht unter Vierspur Applaus Filmriss Kinderkram Neuruppin Illuminati 2001 Sensibel Rap über Hass Geld wie ein Magnet Samstag ist Krieg Grabstein Fremdgehen (DJ Set) Das Kannibalenlied (DJ Set) Spasst (DJ Set) Gorilla (DJ Set) Halbstark (DJ Set) Böses Mädchen (DJ Set) Lecken im Puff (DJ Set) Abteilungsleiter der Liebe (DJ Set) Der durch die Scheibeboxxxer UNDERTHEKER Walpurgisnacht Wahrheit I Want It That Way (Backstreet Boys Cover) Ich mache Geld Ein Affe und ein Pferd Familienfeier

Anfahrt & Parken

Die offizielle Adresse der Parkbühne Wuhlheide lautet: Straße zum FEZ 4 / An der Wuhlheide in 12459 Berlin.

Am besten ist die Location mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Dafür bietet sich die S-Bahn S3 in Richtung Erkner an. Haltestelle ist Bahnhof Wuhlheide. Von hier aus sind es nochmal circa 900 Meter bzw. 12 Minuten zu Fuß bis zur Bühne. Via Tram sind die Linien 27, 60, 61 und 67 optimal. Haltestelle ist hier Freizeit- und Erholungszentrum.

Im direkten Umfeld der Parkbühne Wuhlheide stehen nur wenige Parkplätze zur Verfügung. Diese befinden sich lediglich entlang und beidseits der Straße An der Wuhlheide. Extra-Zeit für die Suche einer geeigneten Parkgelegenheit wird hier empfohlen.

Wetter

Am Freitag (22. August) liegen die Höchsttemperaturen bei 20 Grad, dabei zieht sich voraussichtlich eine Wolkendecke über Berlin. Für Samstag (23. August) sind um die 19 Grad angesagt mit vielen Wolken. Regnen soll es jedoch nicht. Zur Show am Sonntag (24. August) sind Höchstwerte von 21 Grad angesagt mit wolkenlosem Himmel über der Hauptstadt.