K.I.Z in Berlin: Tickets, Zeiten, Support, Setlist, Anfahrt & Wetter

von 
K.I.Z. bei Rock im Park 2025

K.I.Z kommen im August für mehrere Shows in die Parkbühne Wuhlheide Berlin.

Foto: Florian Stangl. All rights reserved.
K.I.Z spielen am 22.,23. und 24. August in der Parkbühne Wuhlheide in Berlin. Hier alle wichtigen Infos.

Am Freitag (22. August), Samstag (23. August) und Sonntag (24. August) kommen K.I.Z für drei Shows in ihre Heimatstadt. Das Konzert in der Parkbühne Wuhlheide ist Teil der „Görlitzer Park“-Tour, die die Formation bereits seit Anfang 2025 durch Deutschland, Österreich und die Schweiz zieht. Nach den Indoor-Shows im Februar und März, sind die Rapper aktuell auf Festival- und Open-Air-Tour. Zuletzt spielten sie auf der Trabrennbahn Bahrenfeld in Hamburg. Hier alle Informationen zu ihren Gigs in Berlin.

Tickets

Die Shows am 22. August (Freitag) und 23. August (Samstag) sind bereits restlos ausverkauft. Für das Konzert am 24. August (Sonntag) sind noch Tickets über Krasser Stoff verfügbar. Der Preis liegt bei 69,95 Euro pro Karte.

Zeiten & Support

Der Einlass zur Parkbühne Wuhlheide am 22. und 23. August beginnt jeweils um 17:30 Uhr. Der Beginn der Shows ist für 19:30 Uhr angesetzt. Für den Gig am 24. August öffnet die Location bereits um 17 Uhr ihre Tore. Gegen 18:30 Uhr startet das Konzert von K.I.Z in Berlin am Sonntag.

Informationen zu einem Support-Act für die drei Shows gibt es bisher nicht.

Setlist

Auch wenn es keine offizielle Setlist gibt, kann sich grob an vergangenen Konzerten der „Görlitzer Park“-Tour orientiert werden. Laut „Setlist.fm“ könnten folgende Songs bei den Auftritten von K.I.Z in der Hauptstadt gespielt werden:

  1. Frieden
  2. VIP in der Psychiatrie
  3. Ehrenlos
  4. Urlaub fürs Gehirn
  5. Unterfickt und geistig behindert
  6. Bier
  7. Berlin wird dich töten
  8. Sommer meines Lebens
  9. Görlitzer Park
  10. Hurra die Welt geht unter
  11. Vierspur
  12. Applaus
  13. Filmriss
  14. Kinderkram
  15. Neuruppin
  16. Illuminati
  17. 2001
  18. Sensibel
  19. Rap über Hass
  20. Geld wie ein Magnet
  21. Samstag ist Krieg
  22. Grabstein
  23. Fremdgehen (DJ Set)
  24. Das Kannibalenlied (DJ Set)
  25. Spasst (DJ Set)
  26. Gorilla (DJ Set)
  27. Halbstark (DJ Set)
  28. Böses Mädchen (DJ Set)
  29. Lecken im Puff (DJ Set)
  30. Abteilungsleiter der Liebe (DJ Set)
  31. Der durch die Scheibeboxxxer
  32. UNDERTHEKER
  33. Walpurgisnacht
  34. Wahrheit
  35. I Want It That Way (Backstreet Boys Cover)
  36. Ich mache Geld
  37. Ein Affe und ein Pferd
  38. Familienfeier

Anfahrt & Parken

Die offizielle Adresse der Parkbühne Wuhlheide lautet: Straße zum FEZ 4 / An der Wuhlheide in 12459 Berlin.

Am besten ist die Location mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Dafür bietet sich die S-Bahn S3 in Richtung Erkner an. Haltestelle ist Bahnhof Wuhlheide. Von hier aus sind es nochmal circa 900 Meter bzw. 12 Minuten zu Fuß bis zur Bühne. Via Tram sind die Linien 27, 60, 61 und 67 optimal. Haltestelle ist hier Freizeit- und Erholungszentrum.

Im direkten Umfeld der Parkbühne Wuhlheide stehen nur wenige Parkplätze zur Verfügung. Diese befinden sich lediglich entlang und beidseits der Straße An der Wuhlheide. Extra-Zeit für die Suche einer geeigneten Parkgelegenheit wird hier empfohlen.

Wetter

Am Freitag (22. August) liegen die Höchsttemperaturen bei 20 Grad, dabei zieht sich voraussichtlich eine Wolkendecke über Berlin. Für Samstag (23. August) sind um die 19 Grad angesagt mit vielen Wolken. Regnen soll es jedoch nicht. Zur Show am Sonntag (24. August) sind Höchstwerte von 21 Grad angesagt mit wolkenlosem Himmel über der Hauptstadt.

Parkbühne Wuhlheide Berlin Live Konzert K.I.Z.
