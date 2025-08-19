Post Malone live in Berlin: Setlist, Fotos und Videos

Xatar: Mit diesen Kollegen hatte der Rapper Beef

Linkin Park über Rap-Features: Diese Stars stehen auf ihrer Liste

Wer ist eigentlich Zah1de? 7 Fakten über die Rap-Newcomerin

Baran Kok im Video-Interview: Der neue Provokateur des Deutschraps

Der US-Amerikaner trat am Montag (18. August) in der Parkbühne Wuhlheide in Berlin auf. So war es beim Gig.

Am 18. August spielte Post Malone eine ausverkaufte Show in Berlin. 17.000 Besucher:innen waren bei seinem Konzert in der Parkbühne Wuhlheide anwesend. Der Auftritt fand im Rahmen seiner „The BIG ASS World Tour“ statt, mit der er vorab bereits in den USA unterwegs war. Es folgen weitere Deutschland-Gigs, unter anderem in München und Hannover. Hier einige Eindrücke des Konzerts.

Setlist

Diese Songs hat der Musiker live auf die Bühne gebracht:

Texas Tea Wow. Better Now Wrong Ones Go Flex Broken Whiskey Glass Hollywood’s Bleeding I Fall Apart Losers Goodbyes M-E-X-I-C-O What Don’t Belong to Me I Ain’t Coming Back (Morgan Wallen Cover) Feeling Whitney Yours Circles White Iverson Psycho Candy Paint Finer Things Pour Me a Drink Dead at the Honky Tonk rockstar I Had Some Help Sunflower Congratulations

Fotos & Videos von Post Malone in Berlin

Hier gibt es einige Fan-Mitschnitte vom Konzert von Post Malone in der Parkbühne Wuhlheide in Berlin:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Roland Kaiser ist auch Fan

Am Tag des Konzerts ging zuvor ein interessantes Foto von Post Malone durch das Internet. Der Grund: Das Bild zeigt den Rapper gemeinsam mit dem Schlagersänger Roland Kaiser.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Eine Zusammentreffen mit dem so wahrscheinlich niemand gerechnet hat, aber das auch ordentlich abgefeiert wurde.