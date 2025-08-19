Post Malone live in Berlin: Setlist, Fotos und Videos
Der US-Amerikaner trat am Montag (18. August) in der Parkbühne Wuhlheide in Berlin auf. So war es beim Gig.
Am 18. August spielte Post Malone eine ausverkaufte Show in Berlin. 17.000 Besucher:innen waren bei seinem Konzert in der Parkbühne Wuhlheide anwesend. Der Auftritt fand im Rahmen seiner „The BIG ASS World Tour“ statt, mit der er vorab bereits in den USA unterwegs war. Es folgen weitere Deutschland-Gigs, unter anderem in München und Hannover. Hier einige Eindrücke des Konzerts.
Setlist
Diese Songs hat der Musiker live auf die Bühne gebracht:
- Texas Tea
- Wow.
- Better Now
- Wrong Ones
- Go Flex
- Broken Whiskey Glass
- Hollywood’s Bleeding
- I Fall Apart
- Losers
- Goodbyes
- M-E-X-I-C-O
- What Don’t Belong to Me
- I Ain’t Coming Back (Morgan Wallen Cover)
- Feeling Whitney
- Yours
- Circles
- White Iverson
- Psycho
- Candy Paint
- Finer Things
- Pour Me a Drink
- Dead at the Honky Tonk
- rockstar
- I Had Some Help
- Sunflower
- Congratulations
Fotos & Videos von Post Malone in Berlin
Hier gibt es einige Fan-Mitschnitte vom Konzert von Post Malone in der Parkbühne Wuhlheide in Berlin:
Roland Kaiser ist auch Fan
Am Tag des Konzerts ging zuvor ein interessantes Foto von Post Malone durch das Internet. Der Grund: Das Bild zeigt den Rapper gemeinsam mit dem Schlagersänger Roland Kaiser.
Eine Zusammentreffen mit dem so wahrscheinlich niemand gerechnet hat, aber das auch ordentlich abgefeiert wurde.