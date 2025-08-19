Post Malone live in Berlin: Setlist, Fotos und Videos

von 
Post Malone Coachella 2025

Post Malone Coachella 2025  |  Am Montag (18. August) spielte Post Malone eine Show in Berlin.

Foto: Kevin Mazur/Getty Images for Coa. Kevin Mazur. All rights reserved.
Musikexpress Badge
Empfehlungen der Redaktion

Der US-Amerikaner trat am Montag (18. August) in der Parkbühne Wuhlheide in Berlin auf. So war es beim Gig.

Am 18. August spielte Post Malone eine ausverkaufte Show in Berlin. 17.000 Besucher:innen waren bei seinem Konzert in der Parkbühne Wuhlheide anwesend. Der Auftritt fand im Rahmen seiner „The BIG ASS World Tour“ statt, mit der er vorab bereits in den USA unterwegs war. Es folgen weitere Deutschland-Gigs, unter anderem in München und Hannover. Hier einige Eindrücke des Konzerts.

Musikexpress Badge
Empfehlungen der Redaktion

Setlist

Diese Songs hat der Musiker live auf die Bühne gebracht:

  1. Texas Tea
  2. Wow.
  3. Better Now
  4. Wrong Ones
  5. Go Flex
  6. Broken Whiskey Glass
  7. Hollywood’s Bleeding
  8. I Fall Apart
  9. Losers
  10. Goodbyes
  11. M-E-X-I-C-O
  12. What Don’t Belong to Me
  13. I Ain’t Coming Back (Morgan Wallen Cover)
  14. Feeling Whitney
  15. Yours
  16. Circles
  17. White Iverson
  18. Psycho
  19. Candy Paint
  20. Finer Things
  21. Pour Me a Drink
  22. Dead at the Honky Tonk
  23. rockstar
  24. I Had Some Help
  25. Sunflower
  26. Congratulations
Mit Post Malone und 6ix9ine: 11 Fakten über Gesichts-Tattoos
Post Malone hat 20.000 US-Dollar Trinkgeld an Weihnachten verschenkt
Post Malone: Darum lobt er Beyoncé überschwänglich

Fotos & Videos von Post Malone in Berlin

Hier gibt es einige Fan-Mitschnitte vom Konzert von Post Malone in der Parkbühne Wuhlheide in Berlin:

Instagram Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.
Twitter Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.
Instagram Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.
Twitter Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.
Instagram Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.
F-1 Trillion
F-1 Trillion Für € 15,51 bei Amazon kaufen

Roland Kaiser ist auch Fan

Am Tag des Konzerts ging zuvor ein interessantes Foto von Post Malone durch das Internet. Der Grund: Das Bild zeigt den Rapper gemeinsam mit dem Schlagersänger Roland Kaiser.

Instagram Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Eine Zusammentreffen mit dem so wahrscheinlich niemand gerechnet hat, aber das auch ordentlich abgefeiert wurde.

Themen aus dem Artikel:

Setlist Post Malone Parkbühne Wuhlheide Berlin Konzert
Artikel Teilen