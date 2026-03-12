Nach Jahren in Dubai: Lindsay Lohan kehrt mit ihrer Familie in die USA zurück

Lindsay Lohan hatte in Dubai Ehe, Kind und Karriere-Comeback gefunden – jetzt verlässt sie die Stadt. Der Krieg hat auch ihr Leben verändert.

Zwei Wochen saßen sie in Dubai fest. Jetzt haben sie es in die USA geschafft: Lindsay Lohan und ihr Ehemann Bader Shammas wurden gesichtet, wie sie den Flughafen in New York verließen – gemeinsam mit einem Kinderwagen und ihrem Sohn Luai.

Was zuvor geschehen war

Die Familie der Schauspielerin, die vor allem für ihre Rollen in Filmproduktionen Anfang der 2000er wie „Freaky Friday“ oder auch „Mean Girls“ bekannt ist, saß zwei Wochen lang in Dubai fest, obwohl sie schon fliehen wollte aufgrund des Krieges. Darüber wurde von Insider:innen gegenüber den Medien mehrfach berichtetet.

Lohan war 2015 in die Wüstenstadt gezogen, da sie dort Ruhe gefunden habe. In den Medien wurde sie oft zerrissen, nachdem sie infolge ihrer Karriere als Teeniestar ein exzessives Partyleben geführt und durch Drogenexzesse sowie Trunkenheit am Steuer Schlagzeilen gemacht hatten. Die strengeren Gesetze zum Schutz der Privatsphäre sollen der Hauptgrund gewesen sein, warum sie sich für letztlich ein Leben in Dubai entschied. Dort schaffte sie es offenbar auch, ihre Probleme zu überwinden und eine Wende hinzulegen. 2020 lernte sie ihren Ehemann kennen, darauf folgten Verlobung und Hochzeit. Auch ihre Karriere ließ sie in den Emiraten wieder aufleben. Zuletzt war sie auf dem Cover der arabischen „Vogue“ zu sehen.

Die Flucht wegen des Krieges

Nun hat auch sie der Krieg erschüttert. Die Vereinigten Arabischen Emirate wurden infolge des Krieges zwischen den USA, Israel und dem Iran angegriffen. Auch Dubai, das als Paradies vieler Stars gilt, wurde Opfer der Bombardierungen. Die Stadt hatte viele Prominente durch niedrige Besteuerung und wenig Medienrummel angezogen – nun ist das Bild der Sicherheit rund um die Stadt erschüttert.

Lohan und ihre Familie wurden bei den Angriffen nicht verletzt, wie Insider berichteten. Sie nutzte nun jedoch die Gelegenheit, das Land zu verlassen und in die USA zu fliegen. Ob sie so bald in ihre Wahlheimat in den Emiraten zurückkehren wird, ist eher unwahrscheinlich – zumal sie auch wegen eines Seriendrehs wieder in den USA ist.