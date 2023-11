Lindsay Lohan, Amanda Seyfried und Lacey Chabert schlüpfen für einen Spot erneut in die ikonischen Rollen.

Lindsay Lohan, Lacey Chabert und Amanda Seyfried haben noch einmal die „Mean Girls“ gegeben. Und zwar im Rahmen einer Werbekampagne der US-amerikanischen Handelskette Walmart.

Lacey Chabert: „Es war so schön, nach all den Jahren wieder zusammen zu sein“

Nicht nur „Mean Girls“-Fans haben sich über das kurze Wiederaufleben der Kultfiguren gefreut. So äußerten sich auch die Darsteller:innen in einem Interview mit „People“ positiv zum Comeback und erklärten, wie „großartig“ die Erfahrung für sie gewesen sei, mit „alten Freunden“ zusammenzuarbeiten. Lacey Chabert, die im Film die Rolle der Gretchen Wieners spielte, sagte außerdem: „Es war wunderbar, den Tag mit Amanda und Lindsay zu verbringen und es hat so viel Spaß gemacht, in Erinnerungen zu schwelgen und wieder zusammen zu sein.“

„Mean Girls“, der in Deutschland unter dem Titel „Girls Club — Vorsicht bissig!“ im Jahr 2004 erschien, wurde schnell zum Kultfilm der 2000er. Im Jahr 2011 folgte dann der zweite Teil mit einer Neubesetzung und weniger Hype.

Der Werbespot liefert nun erstmalig eine Teil-Reunion der Originalbesetzung. Und für diese wurden bekannte Szenen des Films noch einmal nachgestellt und für den Walmart-Videospot angepasst. So werden Karens Smiths (Amanda Seyfried) ikonischer Wetterbericht wie auch der berühmte „Jingle Bell Rock“-Auftritt neu aufgegriffen.

Mehr zum Plot: Schauspielerin Lacey Chabert kehrt in dem neuen Werbefilm an die North Shore High School zurück und trifft dort auf die Beratungslehrerin Cady Heron (Lindsay Lohan), aber auch auf Wetterreporterin Karen (Seyfried), den stolzen Vater Kevin Gnapoor (Rajiv Surendra) und den besten Freund Damian (Daniel Franzese).

Das „Mean Girls“-Comeback anschauen:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Es geht weiter mit „Mean Girls“

Dies soll nicht der einzige Werbespot mit den „Mean Girls“-Darsteller:innen bleiben. Walmart will nun jeden Mittwoch vor dem „Black Friday“, dem 27. November, einen neuen Mini-Film veröffentlichen, der nicht nur Werbung für ihre Produkte darstellt, sondern eben auch eine Hommage an den Kultfilm darstellt.