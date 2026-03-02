Lindsay Lohan nach Iran-Angriffen auf Dubai: Familie wohlauf

Die Schauspielerin Lindsay Lohan lebt seit Jahren in Dubai. Nach den Iran-Angriffen auf die Stadt sind sie und ihre Familie in Sicherheit – das bestätigt ihr Umfeld.

Der Nahostkonflikt hat auch das Leben prominenter Expats erschüttert. Die US-amerikanische Schauspielerin Lindsay Lohan, die seit Jahren in Dubai lebt, ist nach den iranischen Angriffen auf die Emirate-Metropole unversehrt.

Das bestätigten dem US-Medium „TMZ“ Personen aus dem Umfeld der 39-Jährigen. Auch ihr Ehemann Bader Shammas und der gemeinsame Sohn Luai seien in Sicherheit.

Vom Rampenlicht in die Stille des Golfs

Lohan lebt seit 2015 in Dubai – eine Entscheidung, die sie in vergangenen Interviews damit begründete, in der Stadt eine Art von Ruhe gefunden zu haben, die ihr in der Öffentlichkeit anderswo verwehrt geblieben sei. Abseits des Medienrummels begann sie 2020 eine Beziehung mit dem Bankmanager Bader Shammas. 2021 folgte die Verlobung, 2022 die Hochzeit, ein Jahr darauf die Geburt von Sohn Luai. Zuletzt war Lohan auf dem Cover der arabischen „Vogue“ zu sehen.

Iran greift Dubai an – Hintergründe

Die Angriffe auf Dubai sind Teil einer militärischen Eskalation im Nahen Osten. Nachdem die Vereinigten Staaten und Israel gemeinsam iranische Nuklearanlagen sowie weitere als strategisch eingestufte Ziele angegriffen hatten, reagierte der Iran mit Gegenschlägen auf mehrere Länder der Region. Dubai, als internationales Finanz- und Tourismuszentrum bislang weitgehend vom direkten Kriegsgeschehen verschont, geriet nun erstmals ins Kreuzfeuer.

Am Sonntag, 1. März, bestätigten iranische Staatsmedien zudem den Tod von Ajatollah Ali Chamenei, der seit 1981 als Oberster Führer des Landes die religiöse und politische Macht innehatte. Sein Tod gilt als einer der folgenreichsten Einschnitte in der Geschichte der Islamischen Republik. Wer die Nachfolge antritt und welche Auswirkungen das auf den weiteren Kriegsverlauf hat, ist derzeit offen. Beobachter:innen warnen vor einer weiteren Destabilisierung der ohnehin hochgespannten Lage in der gesamten Region.

Lindsay Lohan als Gesicht einer Generation im Exil

Lohans Geschichte steht stellvertretend für viele Prominente und Expats, die Dubai in den vergangenen Jahren als neue Heimat gewählt haben – angezogen von niedrigen Steuern, Sicherheit und einem Leben abseits westlicher Medienmaschinerie. Dass der Krieg nun auch diesen vermeintlich geschützten Rückzugsort erreicht hat, dürfte das Bild der Region als sicherer Hafen grundlegend verändern.