Linkin Park: Das ist der neue Schlagzeuger – und darum fehlt der alte

Emily Armstrong ist 2024 nicht das einzige neue Mitglied bei Linkin Park. Beim Reunion-Livestreamevent am 5. September (bzw. 6. September deutscher Ortszeit) stellte die US-amerikanische Band noch einen weiteren Neuzugang in der Band vor: Schlagzeuger Colin Brittain. Brittain ersetzt den ursprünglichen Drummer der Band, Rob Bourdon. Warum dieser nicht mehr mit dabei ist, erklärte Bandchef Mike Shinoda im Interview mit „Billboard“.

„Rob hatte uns irgendwann gesagt, ich glaube, das ist jetzt ein paar Jahre her, dass er etwas Abstand zwischen sich und die Band bringen wollte. Und wir haben das verstanden – es war bereits offensichtlich. Er fing an, sich weniger zu zeigen, weniger Kontakt zu haben, und ich glaube, die Fans haben das auch gemerkt“, so Shinoda. „Bei der Wiederveröffentlichung von „Hybrid Theory“ und der Veröffentlichung von „Papercuts“ tauchte er zu nichts mehr auf. Für mich als Freund war das traurig, aber gleichzeitig möchte ich, dass er das tut, was ihn glücklich macht, und natürlich wünscht ihm jeder das Beste“, so der Sänger weiter.

Colin Brittain: Multiinstrumentalist und Produzent

Brittain habe er um das Jahr 2021 herum bei einer Writing-Session kennengelernt. „Ich habe mich sofort mit ihm verstanden“, berichtet er. Brittain ist bei weitem nicht „nur“ Drummer, sondern auch Produzent und Multiinstrumentalist, wie Shinoda erzählt. „Er spielt Schlagzeug in der Liveshow, und Schlagzeug ist sein Hauptinstrument, aber er spielt auch Gitarre, Bass und Keyboard, und er produziert und mischt. Wir haben eine ähnliche Herangehensweise an Musik, wir fangen bei Null an, und ich habe es wirklich genossen, mit ihm zu arbeiten und Ideen hin und her zu schieben“. Nachdem er bereits für andere Projekte mit Brittain zusammengearbeitet hatte, rief er ihn erneut an, als es um die Linkin-Park-Reunion ging.

Brittain, geboren 1986, ist Songschreiber, Produzent und Multiinstrumentalist, der bei Warner Chappel Music unter Vertrag ist. Als Autor und Produzent war er bereits für Acts wie Papa Roach, Dashboard Confessional oder 5 Seconds of Summer tätig. Seine Karriere nahm als Drummer der Band Oh No Fiasco seinen Anfang.

Shinoda über neuen Drummer: „Sehr organisierter Denker“

Seine Rolle als Drummer der US-Superstars geht er sehr akribisch an, wie Shinoda erzählt: „Colin ist ein sehr organisierter Denker – er schickte mir eine SMS, in der er sagte: „Hey, hier ist ein YouTube-Video von euch, wie ihr diesen Song 2015 gespielt habt, und ihr habt das Outro so gemacht. Und dann, 2017, hat Rob es geändert und so gespielt, aber das ist anders als auf der Platte, richtig? Könntest du mir also sagen, welchen Song ich spielen soll?“ Und ich sagte: ‚Uhhh, Alter, ich versuche, ‚Breaking the Habit‘ in einer neuen Tonart neu zu lernen! Wie willst du es denn spielen?“