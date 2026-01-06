„Stranger Things“-Finale erinnert Fans an Linkin-Park-Musikvideo

Visuelle Parallelen zwischen Serie und Song: Das „Stranger Things“-Finale weckt Erinnerungen an Linkin Parks „In The End“-Musikvideo.

Das „Stranger Things“-Finale ist gelaufen. Die Netflix-Serie endete am Silvesterabend mit einem zweistündigen Rundumschlag. In der fünften und letzten Staffel kämpfte die Gruppe junger Held:innen ein letztes Mal gegen den Antagonisten Vecna. Dabei betraten einige Hauptfiguren eine alternative Dimension – den sogenannten Abyss –, um dort den finalen Kampf auszutragen.

Die wüstenähnliche Szenerie mit ihrer charakteristischen gelb-braunen Farbgebung erinnerte zahlreiche Zuschauer:innen an das Musikvideo zu Linkin Parks Hit „In The End“ aus dem Jahr 2000. In dem Video bewegt sich Gründungsmitglied Mike Shinoda durch eine karge, postapokalyptisch anmutende Landschaft mit ähnlicher Farbpalette. Siehe hier:

Reaktionen in sozialen Medien

In den sozialen Medien machten Nutzer:innen schnell auf die optische Übereinstimmung aufmerksam. Ein:e Nutzer:in auf X schrieb: „Mein Lieblingsteil des Stranger-Things-Finales war, wie der finale Kampf am selben Ort stattfand, an dem Linkin Park ein Musikvideo gedreht haben.“ Zur Untermauerung teilten User Vergleichsbilder beider Produktionen.

Ob sich die „Stranger Things“-Macher tatsächlich von dem 2000er Clip inspirieren ließen, bleibt jedoch unklar. Ein offizielles Statement dazu gibt es nicht.

Linkin Parks Dauerpräsenz

Die dystopischen und minimalistischen Visualisierungen in Linkin Parks Musikvideos haben die visuelle Sprache einer ganzen Generation von Filmemacher:innen mitgeprägt. Videos wie „In The End“, „Crawling“ oder auch „Numb“ setzten auf kontrastreiche, oft monochrome oder entsättigte Farbpaletten und karge, industrielle Schauplätze. Diese Ästhetik findet sich heute in zahlreichen Science-Fiction- und Mystery-Produktionen wieder. Die Band verstand es, emotionale Intensität mit reduzierter Bildsprache zu verbinden – ein Konzept, das besonders in apokalyptischen oder dystopischen Erzählungen wie „Stranger Things“ zum Tragen kommt und die Verbindung zwischen Popkultur und serieller Unterhaltung verdeutlicht.

Linkin Park haben zudem seit ihrer Gründung 1996 nachhaltige Spuren in der Film- und Serienwelt hinterlassen. Ihre Musik wurde in zahlreichen Filmproduktionen eingesetzt, darunter die „Transformers“-Reihe, für die sie mehrere Songs beisteuerten. „What I’ve Done“ wurde zum Titelsong des ersten Films (2007), während „New Divide“ eigens für „Transformers: Die Rache“ (2009) komponiert wurde. Auch in Serien wie „Miami Vice“, „Scrubs“ und verschiedenen Sportdokumentationen fanden ihre Tracks Verwendung und prägten damit die audiovisuelle Ästhetik der 2000er.