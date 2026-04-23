Nu-Metal-Songs für den Festival-Vibe: Die 10 besten Tracks
Von Slipknot und Linkin Park bis Electric Callboy – zehn Tracks, die jeden Moshpit befeuern.
Rock am Ring und Co. stehen vor der Tür, und mit dem immer besser werdenden Wetter rufen Zelt, Campingstühle und Moshpits nach einem. Hier sind zehn Songs, um die Wartezeit zu verkürzen und euch auf den Festivalsommer einzustimmen.
„Break Stuff“ – Limp Bizkit
„Chop Suey!“ – System Of A Down
„Duality“ – Slipknot
„Holy Roller“ – Spiritbox
„In the End“ – Linkin Park
„My Own Summer (Shove It)“ – Deftones
„From me to u“ – BABYMETAL feat. Poppy
„Blind“ – Korn
„We Got The Moves“ – Electric Callboy
„Too Faced“ – Linkin Park
Viel Spaß im nächsten Moshpit!