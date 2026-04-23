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Nu-Metal-Songs für den Festival-Vibe: Die 10 besten Tracks

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Linkin Park live in London

Linkin Park live in London  |  Nu-Metal Songs: 10 Tracks für den Festivalsommer

Foto: Getty Images. Jim Dyson. All rights reserved.

Von Slipknot und Linkin Park bis Electric Callboy – zehn Tracks, die jeden Moshpit befeuern.

Rock am Ring und Co. stehen vor der Tür, und mit dem immer besser werdenden Wetter rufen Zelt, Campingstühle und Moshpits nach einem. Hier sind zehn Songs, um die Wartezeit zu verkürzen und euch auf den Festivalsommer einzustimmen.

„Break Stuff“ – Limp Bizkit

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„Chop Suey!“ – System Of A Down

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„Duality“ – Slipknot

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„Holy Roller“ – Spiritbox

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„In the End“ – Linkin Park

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„My Own Summer (Shove It)“ – Deftones

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„From me to u“ – BABYMETAL feat. Poppy

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„Blind“ – Korn

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„We Got The Moves“ – Electric Callboy

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„Too Faced“ – Linkin Park

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Viel Spaß im nächsten Moshpit!

Caralina Streit schreibt für MUSIKEXPRESS. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

Themen aus dem Artikel:

Linkin Park Limp Bizkit Festivalsommer System Of A Down Nu Metal
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