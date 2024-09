Linkin Park: „Heavy Is The Crown“ ist offiziell mitsamt Video draußen

Der Track ist außerdem der Titeltrack zur „League of Legends“-Weltmeisterschaft.

Nach „The Emptiness Machine“ teilen Linkin Park mit „Heavy Is The Crown“ die zweite Single-Auskopplung aus ihrem am 15. November erscheinenden Album FROM ZERO. Es ist auch der zweite neue Track mit Emily Armstrong – der Nachfolgerin des 2017 verstorbenen LP-Sängers Chester Bennington.

In dem neuen Track wechseln sich Mike Shinoda und Emily Armstrong im Gesang ab. Das Stück schlägt ansonsten wieder in die für die Gruppe bekannte Nu-Metal-Richtung. Der Clip zum Song sticht insofern hervor, dass die Band in den 3 Minuten und 45 Sekunden nicht richtig zu sehen ist. Vielmehr gibt es animierte Versionen von ihnen, die in die Welt von „League of Legends“ eingebettet sind. Der Grund dafür: „Heavy Is The Crown“ ist der Titeltrack für die Weltmeisterschaft des E-Games.

„Heavy Is The Crown" hier mitsamt Musikvideo streamen:

Zum Release heißt es in der Pressemitteilung: „Die Veröffentlichung von „Heavy Is The Crown“ nur wenige Tage nach „The Emptiness Machine“ hat einen konkreten Anlass, denn der neue Song ist die offizielle Hymne der League of Legends World Championship 2024. Mit seiner treibenden Energie wird der Song den Teilnehmer:innen der Finals – die Riot Games Arena in Berlin ist neben Paris und London einer der drei Austragungsorte – einheizen, während sie sich durch den multidimensionalen Wettbewerb von League of Legends kämpfen.“