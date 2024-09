Linkin Park: Video und Songtext von „The Emptiness Machine“

Gewohnt Emo-mäßig geht es darin um Angst vor Verletzung, Enttäuschung und Wut

In der Nacht zu Freitag (06. September) haben Linkin Park die Bombe platzen lassen: Die Band feiert eine Reunion, samt neuem Album („From Zero“ wird es heißen und erscheint am 15. November), einer kleinen Welttournee (mit Stopp im Hamburg), sowie einer Sängerin, die den verstorbenen Chester Bennington ersetzen soll: Emily Armstrong.

Mit „The Emptiness Machine“ hat das Kollektiv um Band-Chef Mike Shinoda auch gleich eine neue Single veröffentlicht. Gewohnt Emo-mäßig geht es darin um Angst vor Verletzung, Enttäuschung und Wut:„ Let you cut me open, Just to watch me bleed, Gave up who I am for who you wanted me to be“

Lesen Sie hier den kompletten Songtext – auch das Video ist da.

Linkin Park: „The Emptiness Machine” – der Songtext:

Your blades are sharpened with precision

Flashing your favorite point of view

I know you’re waiting in the distance

Just like you always do

Just like you always do

Already pulling me in

Already under my skin

And I know exactly how this ends, I

Let you cut me open

Just to watch me bleed

Gave up who I am for who you wanted me to be

Don’t know why I’m hoping

For what I won’t receive

Falling for the promise of

The emptiness machine

The emptiness machine

Going around like a revolver

It’s been decided how we lose

‚Cause there’s a fire under the altar

I keep on lying to

I keep on lying to

Already pulling me in

Already under my skin

And I know exactly how this ends, I

Let you cut me open

Just to watch me bleed

Gave up who I am for who you wanted me to be

Don’t know why I’m hoping

For what I won’t receive

Falling for the promise of

The emptiness machine

The emptiness machine

I only wanted to be part of something

I only wanted to be part of, part of

I only wanted to be part of something

I only wanted to be part of, part of

I only wanted to be part of something

I only wanted to be part

I let you cut me open

Just to watch me bleed

Gave up who I am for who you wanted me to be

Don’t know why I’m hoping

So fucking naive

Falling for the promise of

The emptiness machine

The emptiness machine

[I only wanted to be part of something]

The emptiness machine

[I only wanted to be part of]

The emptiness machine

Deutsch:

Deine Klingen sind mit Präzision geschliffen

Zeigen deinen bevorzugten Blickwinkel

Ich weiß, du wartest in der Ferne

So wie du es immer tust

So wie du es immer tust

Du ziehst mich schon an

Schon unter meiner Haut

Und ich weiß genau, wie das endet, ich

Lass dich aufschlitzen

Nur um mich bluten zu sehen

Gab auf, wer ich bin, für das, was du von mir wolltest

Ich weiß nicht, warum ich hoffe

Für das, was ich nicht erhalten werde

Ich falle auf das Versprechen der

Der Leere-Maschine

Die Leere-Maschine

Läuft herum wie ein Revolver

Es ist entschieden, wie wir verlieren

Denn es gibt ein Feuer unter dem Altar

Ich lüge immer weiter

Ich lüge immer weiter

Es zieht mich schon an

Schon unter meiner Haut

Und ich weiß genau, wie das endet, ich

Lasse dich mich aufschneiden

Nur um mich bluten zu sehen

Gab auf, wer ich bin, für das, was du von mir wolltest

Ich weiß nicht, warum ich hoffe

Für das, was ich nicht erhalten werde

Ich falle auf das Versprechen der

Der Leere-Maschine

Die Leere-Maschine

Ich wollte nur ein Teil von etwas sein

Ich wollte nur Teil von etwas sein, Teil von etwas

Ich wollte nur Teil von etwas sein

Ich wollte nur Teil von, Teil von sein

Ich wollte nur ein Teil von etwas sein

Ich wollte nur ein Teil sein

Ich ließ dich mich aufschneiden

Nur um mich bluten zu sehen

Ich gab auf, wer ich bin, für das, was du von mir wolltest

Ich weiß nicht, warum ich hoffe

So verdammt naiv

Fiel auf das Versprechen der

Der Leere-Maschine

Die Leere-Maschine

(Ich wollte nur Teil von etwas sein)

Die Leere-Maschine

[Ich wollte nur Teil sein von]

Die Maschine der Leere