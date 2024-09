Linkin Park: Songtext und (Live-)Video von „Heavy is the Crown“

„Heavy is the Crown“ – eine schwere Bürde für Emily Armstrong?

Premiere beim Linkin-Park-Konzert in der Barclays-Arena in Hamburg am Sonntag (22. September 2024). Die Band um Mike Shinoda und Neu-Sängerin Emily Armstrong stellte nach „The Emptiness Machine“ einen weiteren Song aus dem kommenden Album „From Zero“ vor. „Heavy is the Crown“. Im Zugabenteil. Hier sind Songtext und ein (Live-)Video des Songs.

Gewohnt emo-mäßig ist das Leben in den Linkin-Park-Songs sehr schwer. Die „schwere Krone“ ist vielleicht doppeldeutig zu verstehen. Denn als Nachfolgerin von Chester Bennington hat Emily Armstrong einiges zu beweisen. „Das ist es, worum du gebeten hast, schwer ist die Krone / Feuer im Sonnenaufgang, Asche regnet herab / Ich versuche, es zu unterdrücken, aber es blutet weiter heraus / Das ist es, worum du gebeten hast, schwer ist die Krone“.

„Heavy is the Crown“ (von Genius):

[Verse 1: Mike Shinoda]

It’s pourin‘ in, it laid on the floor again

One knock at the door and then

We both know how the story ends, you can’t win

Wave the white flags out when the war begins

Aimin‘ so high but swingin‘ so low

Tryna catch fire, but feelin‘ so cold

Hope they get inside, hope they won’t show

Sayin‘ that it’s not, but inside I know

[Pre-Chorus: Mike Shinoda & Emily Armstrong]

Today is gonna be the day you notice

‚Cause I’m tired of explainin‘ what the joke is

[Chorus: Emily Armstrong]

This is what you asked for, heavy is the crown

Fire in the sunrise, ashes rainin‘ down

Tryna hold it in but it keeps bleedin‘ out

This is what you asked for, heavy is the

Heavy is the crown

[Verse 2: Mike Shinoda]

Terriblе luck, now look what gets me calm

Outnumberеd ten to one

Back then, should’ve bitten your tongue

There’s no turnin‘ back this spot once it’s begun

You’re already on that list

Say you don’t want what you can’t resist

Leavin‘ that throne when the devil miss

Watchin‘ it all fallin‘ apart like this

[Chorus: Emily Armstrong]

This is what you asked for, heavy is the crown

Fire in the sunrise, ashes rainin‘ down

Tryna hold it in but it keeps bleedin‘ out

This is what you asked for, heavy is the

Heavy is the crown

[Breakdown: Mike Shinoda, Emily Armstrong]

Today is gonna be the day you notice

‚Cause I’m tired of explainin‘ what the joke is

This is what you asked for

[Chorus: Emily Armstrong]

This is what you asked for, heavy is the crown

Fire in the sunrise, ashes rainin‘ down

Tryna hold it in but it keeps bleedin‘ out

This is what you asked for, heavy is the

Heavy is the crown

[Outro]

Heavy is the crown

Heavy is the

Heavy is the crown

„Heavy is the Crown“ übersetzt:

[Strophe 1: Mike Shinoda]

Es strömt herein, es liegt wieder auf dem Boden

Ein Klopfen an der Tür und dann

Wir beide wissen, wie die Geschichte endet, du kannst nicht gewinnen

Schwenk die weißen Fahnen, wenn der Krieg beginnt

So hoch hinaus, aber so tief sinken

Versuche, Feuer zu fangen, aber fühle mich so kalt

Hoffe, sie kommen rein, hoffe, sie zeigen sich nicht

Ich sage, dass es nicht so ist, aber tief in mir weiß ich es

[Pre-Chorus: Mike Shinoda & Emily Armstrong]

Heute wird der Tag sein, an dem du es merkst

Denn ich bin es leid zu erklären, worum es bei dem Witz geht

[Chorus: Emily Armstrong]

Das ist es, worum du gebeten hast, schwer ist die Krone

Feuer im Sonnenaufgang, Asche regnet herab

Ich versuche, es zu unterdrücken, aber es blutet weiter heraus

Das ist es, worum du gebeten hast, schwer ist die

Krone

[Strophe 2: Mike Shinoda]

Schreckliches Glück, jetzt schau, was mich zur Ruhe bringt

Zehn zu eins in der Unterzahl

Damals hättest du dir auf die Zunge beißen sollen

Es gibt kein Zurück, wenn es einmal begonnen hat

Du stehst bereits auf dieser Liste

Sag, dass du nicht willst, was du nicht widerstehen kannst

Den Thron zu verlassen, wenn der Teufel vermisst wird

Zu sehen, wie alles so auseinanderfällt

[Chorus: Emily Armstrong]

Das ist es, worum du gebeten hast, schwer ist die Krone

Feuer im Sonnenaufgang, Asche regnet herab

Ich versuche, es zu unterdrücken, aber es blutet weiter heraus

Das ist es, worum du gebeten hast, schwer ist die

Krone

[Breakdown: Mike Shinoda, Emily Armstrong]

Heute wird der Tag sein, an dem du es bemerkst

Denn ich bin es leid, zu erklären, worum es bei dem Witz geht

Das ist es, worum du gebeten hast

[Chorus: Emily Armstrong]

Das ist es, worum du gebeten hast, schwer ist die Krone

Feuer im Sonnenaufgang, Asche regnet herab

Ich versuche, es in mir zu behalten, aber es blutet weiter heraus

Das ist es, worum du gebeten hast, schwer ist die

Schwer ist die Krone

[Outro]

Schwer ist die Krone

Schwer ist die

Schwer ist die Krone