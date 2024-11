Linkin Park teilen offizielles Live-Video zum Song „Two Faced“

Appetithäppchen oder Trostpflaster? So ähnlich könnte es auf der ausverkauften Tour 2025 aussehen.

Fans auf der ganzen Welt scharren schon mit den Hufen: Nächstes Jahr gehen Linkin Park nach sieben Jahren Pause wieder auf Tour. Als Vorgeschmack hat die Band jetzt eine Live-Version samt Video von „Two Faced“ veröffentlicht, die bei einem Konzert in São Paulo aufgenommen wurde.

Sneak Peek aus neuer Live-Doku

Am 15. November gab das Sextett im Allianz Parque der größten brasilianischen Stadt ihr Debüt in der neuen Formation. In der Arena ist in diesem Zuge auch ein neuer Konzertfilm von Linkin Park entstanden, den die Band während des Gigs im Live-Stream ankündigte. Dieser soll voraussichtlich 2025 in die Kinos kommen – die Version von „Two Faced“ höchstwahrscheinlich inklusive.

Hier ansehen:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Erfolgreicher Neustart

Als Single war das Stück schon zwei Tage vor Release des neuen Albums FROM ZERO herausgekommen. Die Platte veröffentlichte die Nu-Metal-Kombo am 15. November. Es ist die erste mit der neuen Co-Sängerin Emily Armstrong und dem Drummer Colin Brittain. Der ehemalige Co-Sänger Chester Bennington starb 2017, der langjährige Schlagzeuger Rob Bourdon verließ die Band daraufhin.

Mit ihrem neuen Werk brach die Band zwei Wochen nach Veröffentlichung schon die ersten Rekorde. Erstmals füllte eine einzige Band mit zehn ihrer Songs die komplette Chartsspitze der US-amerikanischen „Billboard Hot Hard Rock Songs“. FROM ZERO landete in ihrem Heimatland außerdem auf dem ersten Platz der „Rock Album Charts“ und drei weiterer Bestenlisten. In vielen weiteren Ländern kletterte es ebenfalls auf den höchsten Rang, auch in Deutschland.

Auch in Deutschland auf Tour

Für die meisten kommt das Live-Video von „Two Faced“ und die angekündigte Dokumentation jetzt als Trostpflaster wohl sehr gelegen. Denn Linkin Park spielen 2025 zwar eine große Welttournee – allerdings war die Deutschlandtermine in kürzester Zeit ausverkauft. Alle anderen dürfen sich mit dem Clip auf die Live-Reunion einstimmen. Die Kalifornier:innen machen Halt in folgenden Städten: