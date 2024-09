Linkin Park live in Deutschland 2024: Tickets, Termine, Vorverkauf

Alle Infos zum exklusiven Deutschland-Gig von Linkin Park in Hamburg

Mit einer Liveperformance haben Linkin Park um Mitternacht ihr großes Comeback angekündigt – und haben dabei gleich ihre neue Sängerin vorgestellt.

Außerdem haben Linkin Park die Termine von sechs Arena-Shows rund um den Globus bekannt gegeben (Los Angeles, New York, Hamburg, London, Seoul und Bogota), die Teil der „From Zero World Tour“ sind. Mitglieder des Fanclubs LP Underground haben ab dem heutigenFreitag (6. September) bereits exklusiven Zugang zu einem Pre-Sale, der allgemeine Vorverkauf beginnt Samstag (7. September). Alle weiteren Infos gibt es auf LinkinPark.com. Das Deutschlandkonzert findet in bereits zweieinhalb Wochen statt.

FROM ZERO WORLD TOUR 2024

11. September 2024 | Kia Forum – Los Angeles, USA

16. September 2024 | Barclays Center – New York, USA

22. September 2024 | Barclays Arena – Hamburg, Deutschland

24. September 2024 | The O2 – London, UK

28. September 2024 | INSPIRE Arena – Seoul, Südkorea

11. November 2024 | Coliseo Medplus – Bogota, Kolumbien

Das neue Album von Linkin Park, das erste seit 2017, „FROM ZERO“ erscheint am 15. November. Damit hören die LP-News aber nicht auf, denn: Es gibt ein neues Bandmitglied, das sich künftig mit Mike Shinoda den Gesang teilt: Emily Armstrong von der Band Dead Sara.

Mike Shinoda: „Weltklasse-Talente“

Mit Colin Brittain kommt außerdem ein weiteres neues Mitglied hinzu – er ersetzt den ursprünglichen -Drummer Rob Bourdon. „Je mehr wir mit Emily und Colin arbeiteten, desto mehr genossen wir ihre Weltklasse-Talente, ihre Gesellschaft und die Dinge, die wir schufen“, sagte Shinoda.

„Wir fühlen uns mit dieser neuen Besetzung und der lebendigen und energiegeladenen neuen Musik, die wir zusammen gemacht haben, wirklich gestärkt. Wir verweben die klanglichen Berührungspunkte, für die wir bekannt sind, miteinander und erforschen immer noch neue“, wird ein AP-Statement von Shinoda von mehreren US-Medien zitiert.