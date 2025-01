Linkin Park: Tritt die Band beim Champions-League-Finale auf?

Gerüchten zufolge könnten Linkin Park als Highlight in der Halbzeit geplant sein.

Seit ihrem 2024er Comeback mit Emily Armstrong als Chester-Bennington-Nachfolgerin sind Linkin Park höchst umtriebig. Sie brachten im November die Platte FROM ZERO heraus, gingen und gehen auf Tournee. Jetzt könnte ein weiterer Punkt auf ihrer Planung für 2025 dazugekommen sein: Gerüchten zufolge soll die Nu-Metal-Gruppe beim Finale der Champions League auftreten.

Ist der Vertrag schon unterzeichnet?

Wenn am 31. Mai 2025 in der Allianz Arena in München das Finale der UEFA Champions League ausgetragen wird, könnte es während der Halbzeitpause zu einer musikalischen Showeinlage von Linkin Park kommen. So zumindest die Meldung von „Sun“. Das britische Blatt meint sogar, die Band hätte bereits den Vertrag für den Auftritt unterschrieben.

Eine offizielle Bestätigung seitens Linkin Park und UEFA fehlt bisher noch. Jedoch wäre ein Auftritt auf dem Niveau nicht ungewöhnlich, schließlich spielten in dem Rahmen in den Jahren zuvor bereits Acts wie Lenny Kravitz, Imagine Dragons und Dua Lipa auf.

Deutschlandtournee im Juni

Zeitlich müsste ein Champions-League-Zwischenstopp ebenfalls funktionieren. Kurz darauf – ab Mitte Juni – sind sowieso einige Deutschlandgigs der US-Gruppe geplant. So am 16. Juni in Hannover, am 18. Juni in Berlin, am 1. Juli in Düsseldorf und final noch am 8. und 9. Juli in Frankfurt.