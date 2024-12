Billboard Music Awards: Linkin Park spielen „The Emptiness Machine“

Die Nu-Metal-Band konnte sich auch über drei Auszeichnungen freuen.

Bei den Billboard Music Awards 2024 zeigten sich Linkin Park mit einer Performance ihrer Single „The Emptiness Machine“. Mike Shinoda und Emily Armstrong beendeten mit ihrem Duett die Veranstaltung.

Live-Mitschnitt ihres Hits „The Emptiness Machine“ in Brasilien

Die Billboard Music Awards fanden am 12. Dezember 2024 statt. Das Event wurde live auf Paramount+ gestreamt und war ebenso auf Fox und Amazon Fire TV zu sehen. Die BBMA-Show moderierte die US-amerikanische Comedienne und Schauspielerin Michelle Bureau. Zum Abschluss der Preisverleihung gab es einen Mitschnitt der Linkin-Park-Show vom 15. November in São Paulo, Brasilien. Hier performten sie den Song, der von ihrem aktuellen Album FROM ZERO stammt. Neben Linkin Park waren außerdem Coldplay mit „All My Love“ zu sehen sowie unter anderem Fuerza Regida, Jelly Roll, Megan Moroney, Teddy Swims, Tyla, Seventeen, Shaboozey und Stray Kids.

Die Billboard Music Awards werden übrigens nicht etwa von einer Jury oder durch Abstimmungen ermittelt. Tatsächlich basieren die Auszeichnungen auf den jeweiligen Platzierungen in den Charts, Verkaufszahlen und weiteren auf Daten basierenden Faktoren über die Teilnehmenden.

Linkin Park räumten drei Trophäen ab

Die Nu-Metal-Band gewann in den Kategorien „Top Hard Rock Artist“, „Top Rock Duo“ und „Top Rock Group“. „Billboard“ zufolge schaffte es Linkin Parks Platte FROM ZERO in 14 Ländern auf den ersten Chartplatz und landete auf Platz zwei der Billboard 200 Charts. Der Track, der für die Billboard-Anerkennung ausgestrahlt wurde, schaffte es unter anderem auf den dritten Platz der Billboard Global 200 Charts.

Taylor Swift erhielt die meisten BBMA-Auszeichnungen aller Zeiten

Außerordentlichen Erfolg konnte übrigens Taylor Swift verzeichnen. Sie räumte an dem Abend gleich zehn Auszeichnungen ab und ist somit die Musikerin mit den meisten BBMA-Gewinnen in der Geschichte der Awards. So gewann sie in den Kategorien „Top Artist“, „Top Billboard 200 Artist“ und „Top Hot 100 Songwriter“ – nur um ein paar zu nennen. Doch auch andere Künstler:innen, wie Chappell Roan, Tyla, Teddy Swims und Zach Bryan kamen bei den Auszeichnungen nicht zu kurz.