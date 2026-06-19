Lizzos Flop-Album „Bitch“: Warum die Platte in den Charts scheitert

Lizzos neues Album „Bitch“ schafft es weder in die Billboard 200 noch die UK Top 100. Ist der Algorithmus oder ihr Hate Schuld?

Lizzos neues Album „Bitch“ wurde am 5. Juni veröffentlicht und knüpft bislang nicht an den Erfolg ihrer Vorgänger-LP „Special“ an. Die Platte schafft es weder in die UK Top 100 noch unter die Billboard 200 in den USA. Dabei wurde Lizzo noch vor einigen Jahren als großes Pop-Phänomen gehandelt: Mit „Special“ erreichte sie 2022 Platz zwei der US-Albumcharts, in Großbritannien Platz sechs.

Lizzos neues Album „Bitch“ verfehlt die Charts

Nach einer groß angelegten Arena-Tour inklusive zwei ausverkaufter O2-Shows in London warten nun alle vergeblich auf einen erneuten Erfolg. „Bitch“ erhält mittelmäßige Rezensionen und dümpelt unter dem Hit-Radar. Der „Telegraph“ schrieb, die neue Platte sei „auf verzweifelter Suche nach einem Hit“, während der „Rolling Stone“ bemerkt, wie viele zynische Kommentare sie auf den Streaming-Algorithmus in ihren Texten abwirft.

Lizzos eigene Erklärung: Industrie und Algorithmus

Wo bleibt die Begeisterung? Was hat Lizzo vom Sockel des Pop-Lieblings gestoßen? Die Sängerin hat ihre eigenen Theorien. Ein Fan postete auf der Plattform X: „Dass Lizzo keine Fanbase hat, finde ich so komisch, wenn diese Frau vor nicht einmal zwei Jahren ganze Arenen ausverkauft hat. Wo sind all die Menschen hin?“ Lizzo reagierte auf die Frage und lieferte Antworten: „Die Industrie hat sich so sehr gewandelt in den letzten drei Jahren. Streaming hat das Radio ersetzt und ich war ein Radio-Liebling. So haben meine Fans meine Musik entdeckt. Und dann war da noch der sehr offensichtliche und öffentliche Angriff auf meine Karriere, der die Dinge verändert hat.“

Gerichtsverfahren und der Schatten der Vorwürfe

Mit diesem Angriff meint sie wohl das Gerichtsverfahren gegen sie, der eine Welle des Internet-Hates entflammte: 2023 beschuldigten drei ehemalige Background-Tänzerinnen Lizzo eines toxischen Arbeitsumfelds, sexueller Belästigung und Fat-Shamings. Die Sängerin, die durch ihren Einsatz für Körperinklusivität bekannt ist, weist diese Vorwürfe zurück. Einige der Anklagepunkte wurden bereits fallen gelassen, während andere weiterhin bestehen.

Waren die viralen Vorwürfe ein Grund für Lizzos Abstieg? Oder ist es, wie sie selbst einräumt, die sich rapide verändernde Musikindustrie? In einem ausführlichen TikTok spricht Lizzo darüber, wie unchronologisch der Algorithmus auf sozialen Medien mittlerweile funktioniert. Das erschwere es, Menschen auf ihre neue Musik aufmerksam zu machen. Doch sie betont auch: „Ich habe eine loyale Fanbase.“

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Ist das Problem, dass der Rest der Welt nichts von ihrer Musik mitbekommt – oder sind die Menschen schlicht nicht mehr interessiert?