Lizzo wird verklagt – und das hat auch mit Sydney Sweeney zu tun

Lizzo steht wegen eines Songs vor Gericht. Der Vorwurf: Urheberrechtsverletzung. Dabei wurde das Lied nie veröffentlicht.

Lizzo steht in den USA wegen eines unveröffentlichten Songs vor Gericht. Der Vorwurf: Sie soll eine Urheberrechtsverletzung begangen haben. Auch Schauspielerin Sydney Sweeney ist offenbar in die Angelegenheit verwickelt.

Die Sängerin soll ein Musikstück eines anderen Musikers ohne Genehmigung gesampelt haben. Der Vorwurf geht auf einen Social-Media-Clip aus dem August 2025 zurück, in dem Lizzo Einblicke in ihren bislang unveröffentlichten Song „I’m Goin’ In Till October“ gewährte. Laut der Klageschrift aus Kalifornien enthalte das Stück Elemente des Songs „Win or Lose (We Tried)“.

Die Verlagsrechte an dem Soul-Hit aus den 1970er-Jahren von Sam Dees liegen bei der Firma „GRC Trust“. Das Anwaltsteam des Unternehmens wirft Lizzo und ihrem Label „Atlantic Records“ vor, durch die Nutzung des Samples „Profite erzielt zu haben, die sie ohne die Verletzung der Rechte von GRC nicht erzielt hätten“. Ein außergerichtlicher Einigungsversuch sei zuvor gescheitert.

Was hat Sydney Sweeney mit der Sache zu tun?

Eine Zeile in Lizzos Song lautet: „I got good jeans like I’m Sydney.“ Darin spielt die Musikerin satirisch auf die umstrittene Werbekampagne der Schauspielerin mit dem Modelabel „American Eagle“ an. In einem Werbespot des US-Unternehmens spricht Sydney Sweeney von ihren „Good Jeans“ – oder phonetisch „Good Genes“. Der Werbeclip löste eine der hitzigsten Popkultur-Debatten 2025 aus und brachte sowohl der Schauspielerin als auch dem Unternehmen Rassismusvorwürfe ein.

Reaktionen aus Lizzos Umfeld

Lizzo und ihr Team zeigen sich über die Klage überrascht, da der Song nie veröffentlicht wurde und somit keinen Gewinn erzielen konnte. In einem Statement gegenüber der „BBC“ erklärte ein Sprecher: „Wir sind überrascht, dass The GRC Trust diese Klage eingereicht hat. Zur Klarstellung: Der Song wurde niemals kommerziell veröffentlicht oder monetarisiert.“