Lizzo rechnet ab: Social-Media-Algorithmen ruinieren die Musikindustrie

In einem TikTok-Video macht Lizzo Social-Media-Algorithmen für gescheiterte Albumpromotion verantwortlich – und kritisiert, dass sogar Fans nichts von neuer Musik mitbekommen.

Am Dienstag, dem 12. Mai, postete Lizzo ein Video auf TikTok, in dem sie ihre Probleme mit den Social-Media-Algorithmen schilderte. Diese haben es ihr angeblich stark erschwert, ihr neues Album zu promoten.

„Die algorithmische Funktionsweise der sozialen Medien von heute ruiniert die Musikindustrie“, erklärte sie. „Wenn dein Algorithmus dir Inhalte völlig unabhängig von ihrem tatsächlichen Erscheinungsdatum anzeigt, hat die breite Öffentlichkeit keine Ahnung, wann Musik tatsächlich veröffentlicht wird.“

Kein chronologischer Feed mehr

Früher seien die Inhalte chronologisch angezeigt worden. „Das Musikmarketing stützt sich stark auf soziale Medien, aber seitdem uns der Algorithmus die Inhalte in ungeordneter Reihenfolge anzeigt, gibt es eigentlich keine Möglichkeit mehr, ein Album erfolgreich zu bewerben, obwohl jeder weiß, dass es bald erscheint.“

Erschwerend kommt hinzu, dass der Großteil des Musikmarketings heutzutage online via Social Media stattfindet. Die modernen Algorithmen erschweren es damit, Alben wirkungsvoll zu promoten.

Sogar Fans bekommen nichts mit

Was Lizzo am stärksten stört: Sogar ihre Follower:innen bekommen ihren Content und ihre Werbung für das neue Album nicht vollständig ausgespielt.

Sie berichtet, dass ihr vorgeworfen wird, ihr Album nicht zu bewerben – dabei ist sie in Podcasts, Morgenshows, Netflix-Specials und mehr präsent. Dennoch bekommen viele nichts davon mit.

„Die Fans wissen gar nicht, dass ihr Lieblingskünstler neue Musik veröffentlicht“, betont sie in dem Video.

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Sie ergänzte, dass sogar sie selbst als Sängerin manchmal nicht mitbekommt, wenn andere Musiker:innen, die sie sehr schätzt, etwas veröffentlichen.

Unter ihrem TikTok schrieb sie außerdem: „Lasst mich gar nicht erst anfangen darüber, dass der Algorithmus rassistisch und fettfeindlich ist.“

Am Ende des Videos erinnerte sie ihre Fans jedoch daran, dass sie dies nicht als persönliche Beschwerde sieht, sondern vielmehr Aufmerksamkeit darauf lenken möchte.

Die Sängerin bringt am 5. Juni ihr Album „Bitch“ heraus.