„Logan Lucky“-Trailer: Steven Soderbergh ist wieder da

Eigentlich wollte Steven Soderbergh ja keinen Kinofilm mehr drehen. Zu sehr lehne er das Studiosystem und viele Trends in der Filmbranche ab. Ausschließlich TV-Filme und Serien (wie „The Knick“) wollte er noch machen. Aber naja…Steven Soderbergh hat dieses Anti-Kino-Versprechen schon mehrfach gebrochen. Und bisher waren seine Fans immer sehr froh darüber.

Mit „Logan Lucky“ kommt am 14. September der nächste Heist-Film von Soderbergh in die Kinos. Ein Genre, in dem sich der Regisseur bestens auskennt. Immerhin war er für die „Ocean’s“-Reihe mit George Clooney und Brad Pitt verantwortlich. Nun wollen Daniel Craig, Katie Holmes, Adam Driver und Channing Tatum einen Raub bei einem Autorennen durchziehen.

Der erste Trailer zum Film zeigt den Wahnsinn, der auf die Zuschauer zukommt. Und der jetzt schon ziemlich viel Spaß macht: