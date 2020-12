„Contagion 2“: Steven Soderbergh plant einen weiteren Pandemie-Film

Steven Soderberghs Thriller „Contagion“ aus dem Jahr 2011 ist näher an den aktuellen Geschehnissen dran als gedacht: Ein vom Tier auf den Menschen übertragenes Virus bedroht die Welt. Im Zuge der Corona-Pandemie entwickelte sich das starbesetzte Drama zu einem der wichtigsten Filme des Regisseurs.

Kein Wunder also, dass der „Ocean’s Eleven“-Filmemacher neuerdings die Idee verfolgt, ein weiteres Werk über die Pandemie zu drehen. Wie das genau aussehen soll, verriet der 57-jährige zwar noch nicht – ein paar Hinweise finden sich allerdings in dem Podcast „Happy Sad Confused“, bei dem er zu Gast war.

So erzählte der Oscar-prämierte Filmemacher, dass der Film aus der Feder von Drehbuchautor Scott Z. Burns stammen soll. Dennoch werde der neue Katastrophenfilm „ähnlich, aber anders sein“. Was auch immer das bedeuten soll. „Scott und ich haben darüber gesprochen: ‚Was ist die nächste Version einer Contagion-ähnlichen Geschichte?’“, erzählt Soderbergh in dem Podcast und fügte hinzu, dass er die Dinge diesmal aus einem anderen Kontext heraus betrachten wolle. Es wäre ihm wichtig, so der „Magic Mike“-Regisseur, dass die Zuschauer*innen „beide (Filme) irgendwie als eine Art Paar mit sehr unterschiedlichen Haarfarben ansehen werden.“

Für „Contagion“ arbeitete Steven Soderbergh mit einer All-Star-Besetzung zusammen, darunter Matt Damon, Kate Winslet, Marion Cotillard, Laurence Fishburne, Gwyneth Paltrow, Jude Law, Bryan Cranston und dem deutschen Schauspieler Armin Rohde. Der Film beginnt erschreckend realistisch: Der erste Todesfall des noch unbekannten Virus ist Beth Emhoff (Paltrow), die von einer Geschäftsreise in Asien nach Minneapolis zurückkehrt. Die öffentliche Bekanntmachung der Pandemie durch die WHO resultiert in Gewaltausbrüchen und Hamsterkäufen, Ärzt*innen und Virolog*innen suchen verzweifelt nach einem Impfstoff, Verschwörungstheoretiker*innen verbreiten Schrecken und Fake News. Kommt einem das nicht bekannt vor?