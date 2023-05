Lord of the Lost: So war das Akustik-Konzert vor dem ESC

Die deutschen ESC-Kanidaten traten schon mal als Aufwärmübung im Liverpooler The Cavern Club auf.

Lord of the Lost, die deutschen Vertreter beim Eurovision Song Contest 2023, haben am Montag, den 8. Mai, ein Akustik-Konzert in The Cavern Club in Liverpool gespielt. Selbstverständlich führten die Hamburger Rocker dort auch ihren Song „Blood & Glitter“ auf, mit dem sie beim ESC antreten.

Obwohl die Show bereits um zehn Uhr am Morgen stattfand, sei der Andrang groß gewesen, berichtet „ESC-kompakt“. 300 Besucher:innen passen in den originalgetreuen Nachbau vom The Cavern Club. Der ursprüngliche Laden, der 1973 schließen musste, diente seinerzeit schon den Beatles als Bühne. Sie spielten dort zwischen 1961 und 1963 insgesamt 292 Auftritte. Eine Playlist mit allen live gespielten Tracks von Lord of the Lost gibt es auf YouTube.

Im Anschluss an das Konzert hatten Besucher:innen noch die Möglichkeit, der Gruppe Fragen zu stellen. Außerdem bekam die Band um Sänger Chris Harms einen Überraschungsbesuch: Voyager, die ESC-Kandidaten aus Australien kamen vorbei, um ihre Kontrahenten zu begrüßen. Das Interview und den Voyager-Besuch könnt ihr ebenfalls auf YouTube ansehen.

Der Eurovision Song Contest 2023

Am Samstag, den 13. Mai, um 21 Uhr ist es soweit: Der Eurovision Song Contest geht im britischen Liverpool in die 67. Runde. Der diesjährige ESC findet, entgegen der Tradition, nicht im Land des Vorjahres-Siegers, der Ukraine, statt – der Grund dafür ist der nach wie vor andauernde Krieg. Im deutschen Programm wird der Eurovision Song Contest in der „ARD“ übertragen. Die Podcast-Partner von „Fest & Flauschig“, Jan Böhmermann und Olli Schulz kommentieren das Spektakel zudem für den österreichischen Rundfunk auf „FM4“. Mehr Infos zum diesjährigen ESC findet ihr in unserem Info-Beitrag zur Veranstaltung.